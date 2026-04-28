Detenidos dos hombres por el envío internacional de un juguete con 5.000 pastillas de MDMA

Intervención policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por el envío internacional de un juguete donde había escondido un total de 5.000 pastillas de MDMA y 800 gramos de una sustancia pulverizada, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Uno de ellos fue el responsable de comprar el juguete en una tienda de un centro comercial de Madrid y el otro de llevar el encargo a la empresa de paquetería para realizar el envío.

Pretendían hacer los trámites sin mostrar la factura de compra acreditativa del contenido del embalaje y evitando su inspección, alegando que contenían piezas de colección que podrían ser dañadas.

El paquete interceptado contenía 5000 pastillas de MDMA y casi 800 gramos de sustancia pulverulenta, siendo ketamina y MDMA, alcanzando un valor en el mercado ilícito de 80.000 euros.

CAJA REQUISADA

Las investigaciones comenzaron el pasado día 22 de agosto del año 2025 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una empresa de paquetería se había requisado una caja por sospechar que pudiera contener sustancia estupefaciente en su interior.

A su llegada, los agentes pudieron comprobar que se trataba de un embalaje de cartón de grandes dimensiones que en su interior contenía tres cajas, formadas por 12 bolsas transparentes en las que se mezclaban las piezas de juguete con pastillas de color naranja en forma de nube y cuatro bolsas más con sustancia pulverulenta de color rosa.

En total, fueron incautadas 5.000 pastillas de MDMA y casi 800g de sustancia pulverulenta, siendo ketamina y MDMA, alcanzando un valor en el mercado ilícito de 80.000 euros.

ENVÍO SOSPECHOSO DESDE EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN

A la empresa de paquetería esta caja fue llevada por un joven que no poseía la correspondiente factura que es necesaria para acreditar el contenido del paquete y que se negaba a la inspección de la mercancía, manifestando que al tratarse de piezas de colección podrían ser dañadas.

Este varón se mantuvo en actitud nerviosa durante toda la gestión del envío. Utilizó como remitente unos datos falsos que no coincidan con su documentación. Además, realizó el pago de la tramitación con dinero en efectivo, intentando de esta forma evitar ser vinculado con el envío.

Las gestiones practicadas, llevaron a los agentes hasta el lugar donde se llevó a cabo la compra del juguete. Días previos al envío, el día 20 de agosto, uno de los autores había acudido a una tienda en un centro comercial de Madrid y manifestó al dependiente que quería comprar un juguete formado por el mayor número de piezas.

Adquirió un artículo que abonó con dinero en efectivo a pesar de ascender ala cuantía de más de 600 euros. Durante todo el tiempo que permaneció en el centro comercial y en la compra del producto, permaneció sin quitarse el casco de moto de la cabeza.

IDENTIFICADO EL AUTOR QUE PLANIFICÓ LA TRANSACCIÓN DE DROGA

Tras una ardua investigación, los agentes lograron la identificación plena de estos dos hombres y consiguieron identificar al autor intelectual del entramado criminal.

Se trataba de un tercer varón que encomendó la preparación y envío de la mercancía. Este individuo, se encontraba en prisión tras una investigación relacionada con el tráfico de sustancia estupefaciente a gran escala y finalizada en el mes de octubre del 2025.

El pasado día 18 de marzo, se llevaron a cabo las entradas y registros en los domicilios de estas dos personas, siendo detenidos en ese mismo instante como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial quien decretó su inmediato ingreso en prisión.