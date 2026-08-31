Detenidos dos hombres por el presunto asesinato de un hombre en Getafe por una deuda de drogas

Patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de unos 55 años que fue agredido con un arma blanca el pasado 13 de abril en Getafe (Madrid), según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Uno de los presuntos autores fue detenido en Santoña (Cantabria), localidad a la que habría huido tras el crimen, mientras que una segunda persona fue arrestada en Madrid. Los investigadores apuntan como posible móvil del asesinato a una deuda relacionada con estupefacientes, ha adelantado el diario 'El Mundo'.

Los hechos se produjeron sobre las 00.30 horas del pasado 13 de abril en las inmediaciones de la calle San Sebastián de Getafe. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Getafe, además de sanitarios del Summa 112.

Los sanitarios atendieron a la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen. Tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El hombre falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas, por lo que la investigación pasó a centrarse en esclarecer un posible homicidio o asesinato.

En un primer momento, los investigadores barajaron que la agresión pudiera estar relacionada con un intento de robo. Las pesquisas posteriores permitieron identificar a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos.

Uno de los sospechosos abandonó Madrid tras el crimen y fue localizado y detenido en Santoña. El segundo arresto se practicó en Madrid.

La Policía Nacional continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas del crimen y el grado de participación de cada uno de los detenidos, así como confirmar el posible móvil relacionado con una deuda por estupefacientes.