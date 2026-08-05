Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios

Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios
Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 18:34
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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos hombres en el distrito de Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína en su vehículo que estaban ocultas en dos botes y simulaban ser complementos alimenticios.

Según ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo municipal, los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio sobre las 17 horas cuando los agentes estaban realizando labores de prevención por la zona y vieron a un vehículo que circulaba a una velocidad elevada. Tras hablar con los ocupantes, vieron que tenían una actitud esquiva y procedieron a su cacheo, en el que detectaron 515 euros en efectivo y en billetes fraccionados.

En el maletero del vehículo, encontraron dos botellas con capacidad para 250 cápsulas que supuestamente eran del suplemento L-carnitina, si bien detectaron que estaban manipuladas y presentaban manchas apreciables.

Los agentes, visto el estado de nerviosismo de los implicados, realizaron una prueba de detención de sustancias estupefacientes y comprobaron que estaban rellenas de cocaína. Los dos hombres fueron detenidos por cometer un presunto delito contra la salud pública.

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