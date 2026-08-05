Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos hombres en el distrito de Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína en su vehículo que estaban ocultas en dos botes y simulaban ser complementos alimenticios.

Según ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo municipal, los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio sobre las 17 horas cuando los agentes estaban realizando labores de prevención por la zona y vieron a un vehículo que circulaba a una velocidad elevada. Tras hablar con los ocupantes, vieron que tenían una actitud esquiva y procedieron a su cacheo, en el que detectaron 515 euros en efectivo y en billetes fraccionados.

En el maletero del vehículo, encontraron dos botellas con capacidad para 250 cápsulas que supuestamente eran del suplemento L-carnitina, si bien detectaron que estaban manipuladas y presentaban manchas apreciables.

Los agentes, visto el estado de nerviosismo de los implicados, realizaron una prueba de detención de sustancias estupefacientes y comprobaron que estaban rellenas de cocaína. Los dos hombres fueron detenidos por cometer un presunto delito contra la salud pública.