Detenidos dos implicados en una pelea con cuchillos en Collado Villalba

Imagen de archivo de un coche de la Policía Local de Collado Villalba - AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Collado Villalba detuvo en la víspera a dos implicados en una pelea en el interior de la Plaza de la Estación en posesión de cuchillos de grandes dimensiones, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local intervino de forma inmediata, evitando que el altercado desembocara en "consecuencias más graves", según un comunicado del Consistorio.

A continuación, una patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar para formalizar la detención de los implicados, que no opusieron resistencia a la autoridad. El nuevo sistema de videovigilancia municipal ha sido "determinante" en este caso.

El sistema, puesto en funcionamiento a finales del pasado mes de julio y desplegado en "puntos estratégicos de gran afluencia", grabó la totalidad del incidente, y las imágenes han sido puestas a disposición del Juzgado.

El objetivo principal de este sistema pasa por reforzar al seguridad ciudadana y optimizar la gestión del tráfico rodado en todo el municipio. La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha destacado que la seguridad ciudadana es "una prioridad" y que el sistema de videovigilancia "ha demostrado su eficacia".

Por su parte, la concejal de Seguridad, Yolanda Martínez, ha señalado que "la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil, sumada a la tecnología instalada en la ciudad, ha sido clave para que este suceso quedara resuelto sin lamentar consecuencias mayores".