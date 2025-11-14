Detenidos dos individuos por venta de 'tusi' en el centro de Madrid

Archivo - Imagen de archivo de droga rosa, conocida como 'tusi - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos personas por presunta participación en la venta y distribución de 'tusi', conocido como 'droga rosa', en el centro de la capital, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00.45 horas del pasado 9 de noviembre en la calle Barceló, cuando una patrulla de agentes uniformados del servicio nocturno observó cómo un individuo entregaba una bolsa de plástico a otra persona a cambio de billetes.

Ante la sospecha de estar ante un pase de droga, los agentes dieron el alto a ambos. Durante el cacheo, se localizó en una de las bolsas una dosis de sustancia rosa, que la persona adquirió por 30 euros.

Mientras identificaban a los implicados, la policía advirtió indicios que apuntaban a que uno de ellos podría tener a más personas colaborando con él cogiendo llamadas. Los agentes realizaron entonces una inspección por las inmediaciones.

Pocos minutos después, en la misma calle, observaron a una pareja cuya actitud levantó sospechas. Tras darles el alto, el hombre entregó de manera voluntaria bolsas con sustancia rosa, alegando que se trataba de consumo propio. Los agentes procedieron a la detención de estos dos individuos por un presunto delito contra la salud pública.