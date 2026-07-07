Detenidos dos presuntos miembros de DDP y la Banda de los 18 por apuñalar a un joven en San Isidro

Presunto miembro de la organización criminal juvenil Dominican Don't Play (DDP) detenido por la Policía Nacional tras una agresión con arma blanca en Carabanchel durante San Isidro - POLICÍA NACIONAL

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención a mediados del pasado mes de mayo de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, presuntos miembros de la organización Dominican Don't Play (DDP) y La Banda de los 18 que apuñalaron a otro joven en plena calle en las inmediaciones de la pradera de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel, durante las fiestas patronales de la capital.

Los hechos se produjeron el pasado 9 de mayo, cuando un grupo de jóvenes volvía de celebrar las fiestas de San Isidro cuando se cruzaron con otros dos individuos por la calle. En ese momento comenzaron a increparles y a usar un lenguaje típico de los Trinitarios, organización con la que DPP se enfrenta por el control territorial, según ha detallado la Policía en un comunicado.

Al ver que los jóvenes no reaccionaban a estas palabras, los sospechosos emplearon entonces expresiones típicas de los DDP, tras lo que uno de los agresores se abalanzó sobre los jóvenes y le agredió con machetes y un objeto no definido que podría ser un punzón, causándole una herida por arma blanca en el tórax.

Tras la agresión, los autores huyeron a la carrera del lugar, dejando a la víctima herida y en estado de indefensión hasta la llegada de los indicativos policiales, que le atendieron en el lugar hasta la llegada de los sanitarios, que fueron los encargados de trasladar a la víctima hasta el centro hospitalario más cercano.

AGRESIONES POR EL CONTROL DEL TERRITORIO

Estos individuos siguen un 'modus operandi' muy utilizado por miembros de grupos organizados y violentos de carácter juvenil --como DDP o Trinitarios, entre otros-- con el objetivo de hacerse con el control de lo que consideran su territorio.

Tras conocerse los hechos, la Policía puso en marcha una investigación gracias a la que se logró identificar a los dos autores, localizando además sus domicilios. Uno de ellos vivía cerca del lugar de los hechos, mientras que el otro residía en Parla.

Finalmente, el 16 y 17 de mayo se estableció un dispositivo que culminó con la detención de estas dos personas por un delito de lesiones y otro de pertenencia a organización criminal. El mayor de edad ingresó en prisión por orden de la autoridad judicial, mientras que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.