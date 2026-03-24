Detenidos tres butroneros por cometer robos con fuerza en varios municipios de la Comunidad

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres varones como presuntos responsables de delitos de robo con fuerza a través de la técnica del butrón en varios municipios de la Comunidad de Madrid y delito de pertenencia a grupo criminal.

Los investigadores han esclarecido un total de 18 hechos cometidos en las localidades madrileñas de Parla, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe, Torrejón de Ardoz y Pinto, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron en el mes de septiembre de 2024, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con fuerza en un salón de juegos del municipio de Parla efectuado a través de la técnica del butrón.

En fechas posteriores, los investigadores fueron informados de la comisión de más hechos delictivos de similares características, perpetrados sobre una multiplicidad de comercios, tales como farmacias, locales de compra-venta de productos electrónicos, de hostelería o estancos.

Tras arduas gestiones de investigación, la Policía Nacional logró identificar y localizar a los autores, quienes actuaban con el rostro completamente oculto.

Los agentes establecieron durante varias semanas un dispositivo especial de vigilancia y seguimiento, que culminó con las detenciones de los individuos en las localidades de Parla y Fuenlabrada, en fechas 9 y 10 de marzo.

Por todos estos hechos, se ha procedido a la detención de tres varones, a los que se les imputan 18 delitos de robos con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.