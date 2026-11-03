Detenidos tres menores por atacar con palos y amenazar a policías en Batán

Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el barrio madrileño de Batán a tres menores extranjeros no acompañados tras protagonizar una persecución policial en la que amenazaron de muerte a los agentes e incluso llegaron a agredirles con palos, dejando a dos de ellos heridos.

Los hechos se produjeron el viernes sobre las 9 horas cuando la Policía Nacional recibió el aviso de un intento de robo con violencia a una persona mayor. A su llegada a la zona, los agentes localizaron a cuatro menores sospechosos a los que testigos presenciales acusaron del intento de robo.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press señalan que, durante el registro de los menores --a uno de los cuales se le encontró un cuter oculto en la cintura-- mantuvieron una actitud "muy agresiva" y desafiante con los policías, compatible con el consumo de sustancias estupefacientes.

Ante la llegada de más efectivos, los menores emprendieron su huida del lugar, llegando incluso a cruzar la autovía A-5 y obligando a varios vehículos a frenar para evitar el atropello. Los agentes identificaron a los menores en diferentes calles de la zona, y tuvieron que hacer frente a más amenazas e insultos.

Ya bajo custodia policial, alguno de los sospechosos llegó a autolesionarse golpeándose contra el suelo y contra la mampara del propio vehículo de Policía Nacional.

Al parecer, un cuarto implicado llegó a escapar de la Policía. Se trata de otro menor de apenas 13 que había sido identificado días antes por su presunta implicación en el robo de una cadena de oro a una mujer en la calle Villamanín y entregado de nuevo al centro de menores en el que reside, según informaciones de 'El Mundo'.