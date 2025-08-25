Detenidos en Villaverde tras intentar robar en un locutorio amenazando al dueño con una pistola simulada

Detenidos en Villaverde tras intentar robar en un locutorio amezando al dueño con una pistola simulada - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a dos hombres por su presunta implicación en un intento de robo en un locutorio de Villeverde para lo que amenazaron al dueño con una pistola simulada.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del pasado día 9 de agosto en un ciberlocutorio ubicado en una plaza del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Tras recibir un aviso por un intento de robo, agentes de la Comisaría de Villverde se personaron en el lugar y tomaron declaración al dueño del local. Según relató, dos personas habían accedido al establecimiento, mientras una tercera vigilaba de puerta, y le amenazaron con una pistola para que les diera el dinero de la caja.

El hombre que regentaba el locutorio explicó que no había dinero en efectivo en el mismo, por lo que los ladrones se habían ido de vacío, y facilitó a los agentes una descripción de los dos individuos que habían accedido al local.

Gracias a ella, los efectivos policiales localizaron a estas dos personas en las inmediaciones del local. En el cacheo, se incautaron de una pistola simulada, presuntamente la empleada en el intento de atraco, y de una navaja de 11 centímetros de hoja que uno de ellos llevaba oculta en un zapato.

Los dos, varones de origen español de 43 y 50 años, fueron detenidos y se les acusa de un intento de robo con violencia y tenencia ilícita de armas. La tercera persona que participó en los hechos no pudo ser identificada en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.