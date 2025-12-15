La deuda de la Comunidad baja hasta el 11,5% en el tercer trimestre, la menor entre las regiones de régimen común

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos iluminada, a 2 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

La deuda de la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre baja hasta el 11,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), 8,9 puntos por debajo de la media nacional que alcanza el 20,4%, que la sitúa como la más baja de todas las regiones en España sin régimen especial.

Según los datos publicados este lunes por el Banco de España, que recoge el Gobierno regional en un comunicado, en los últimos doce meses el descenso ha sido de 0,4 puntos, pasando del 11,9% al 11,5%. En comparación con el segundo trimestre de 2025, la reducción ha sido de siete décimas, siendo la ratio deuda/PIB "tres décimas inferior a la del País Vasco, a pesar de que esta goza de un concierto económico exclusivo".

Con respecto al resto de regiones, destaca que el endeudamiento de la Comunidad de Madrid es 17 puntos y 2,5 veces menor que el de Cataluña (28,4%) y Castilla-La Mancha (28,5%). En millones de euros, la cifra es 51.240 millones inferior a la catalana.

"El control del gasto público es uno de los factores que han motivado el reconocimiento de las principales agencias de rating internacionales como S&P, Moody's, Fitch y DBRS, que igualan la calificación crediticia de Madrid a la de España", señalan desde el Ejecutivo.