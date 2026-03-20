La DGT controlará los accesos al Jarama este sábado por el Gran Premio Fórmula-e, con lanzaderas y afecciones en A-1

Medidas para regular la circulación en los accesos al Circuito del Jarama durante el sábado 21 de marzo - DGT

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) establecerá medidas de control este sábado en los accesos al Circuito del Jarama con motivo de la celebración del I Gran Premio de Fórmula-e de España, al que se espera que acudan hasta 7.000 vehículos, con afecciones en la autovía A-1 (Madrid-Burgos) y autobuses lanzadera para llegar a este emplazamiento.

En un comunicado, el departamento que dirige Pere Navarro ha explicado que el operativo está orientado a facilitar la circulación de los vehículos cuyo viaje pueda verse afectado por la celebración de esta prueba deportiva y para aquellos que acudan a la misma, con indicación de las vías más aconsejables para una circulación más fluida y segura.

Un dispositivo que contará con agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y técnicos del Centro Nacional de Gestión de Tráfico, así como de los medios aéreos de los que dispone el organismo.

Actuarán en labores de vigilancia y regulación de la circulación en el área de influencia del circuito, principalmente en la A-1 y carreteras por las que discurrirán los itinerarios alternativos. A ellos se sumarán agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de San Sebastián de los Reyes completarán este dispositivo.

Las medidas especiales de regulación comenzarán a establecerse en la A-1 durante la primera hora del sábado, momento a partir del cual tendrá lugar el desarrollo de las pruebas. En líneas generales, desde la DGT se recomienda al público en general el uso del transporte público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) con paradas en el mismo acceso al circuito.

También el servicio de autobuses lanzadera para acceder directamente al circuito. Partirán de forma continua desde el aparcamiento disuasorio situado en cercanías del edificio de Telefónica (M-40/A-1) y junto a la estación de Ronda de la Comunicación de la Línea 10 del Metro de Madrid.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Entre las 07.00 a 17.00 horas se aconseja a todos aquellos conductores cuyo destino no sea dicho circuito no circular por la A-1 entre los kilómetros 14 y 27 de la citada autovía.

Con el fin de facilitar la circulación, se ha establecido una serie de itinerarios alternativos para todos aquellos conductores que no se dirijan a presenciar el campeonato y quieran evitar la zona del circuito.

Para salir de Madrid en dirección norte, se recomienda utilizar la carretera M-607, hasta Colmenar Viejo y desde allí por la M-609 Soto del Real, M-608 Guadalix de la Sierra, hasta el punto kilométrico 50 de la A-1 (en Venturada).

Otros itinerarios que sirven a la zona comprendida entre A-1 y A-2 (Algete, Talamanca del Jarama, etc.) contemplan ir desde la A-1 por M-50 (salida 21), o M-100 (salida 23) a M-111 por Fuente el Saz, M-103 Valdetorres del Jarama a N-320 y Torrelaguna.

También desde la A-2 por salida 18 a M-50 hasta salida 5 donde se enlaza con la M-111 y desde este punto por el mismo itinerario anterior (se adjunta croquis de ambos itinerarios alternativos). Para el desalojo del circuito y de sus aparcamientos en función de las circunstancias, se adoptarán las medidas de regulación de tráfico que procedan.

APARCAMIENTOS

Existirán dos zonas para aparcamiento para el público en general, una P-1 situada junto al circuito con capacidad para 3.800 vehículos, adaptada para personas con discapacidad, y otra P-2 enfrente para 1.900 vehículos que, junto al aparcamiento interno al circuito para la organización, sumarán un total de 7.000 vehículos asistentes.

Para acceder al aparcamiento P-1 situado junto al circuito, los vehículos que procedentes de Madrid circulen por la A-1 podrán utilizar los cambios de sentido existentes en los kilómetros 26 (por vía de servicio) y 30 (San Agustín de Guadalix) de dicha carretera. También se podrá llegar a este estacionamiento utilizando la M-607, desde Madrid a Colmenar Viejo, M- 104 a San Agustín del Guadalix y A-1 al circuito. Desde este aparcamiento P-1, se accede directamente al interior del circuito.

La otra zona de aparcamiento P-2, situada frente al circuito en el margen derecho de la calzada de salida de Madrid por la A-1, dispone de dos puertas de acceso, debidamente señalizadas, directamente desde la carretera por vía de servicio del punto kilométrico 28, para facilitar la entrada. Para acceder al Circuito desde este aparcamiento P-2, se ha dispuesto un servicio de autobuses permanente que partiendo desde este aparcamiento P-2, trasladará a los asistentes al interior del Circuito. El estacionamiento estará prohibido en arcenes y otras zonas no habilitadas adyacentes al circuito.

La DGT ha recordado que ofrece gratuitamente información del estado de la circulación y de las incidencias que pueden afectarla, a través de Internet ( www.dgt.es, infocar.dgt.es/etraffic/mapamovilidad.dgt.es ), X (@InformacionDGT y @DGTes), en los boletines de información del tráfico en las emisoras de radio y televisión y en el teléfono de información 011.

Todas las medidas de regulación y balizamiento, retenciones y situación de ocupación de los aparcamientos habilitados, serán objeto de información en paneles informativos y señalización variable de las carreteras afectadas.