La DGT prevé 1,18 millones de desplazamientos en carreteras de la Comunidad para el puente del 1 de mayo

Archivo - Tráfico en la autovía A-5 por la operación retorno del puente de mayo, a 5 de mayo de 2024, en Madrid (España). La operación salida del puente de mayo comenzó el pasado martes, 30 de abril y finaliza hoy, 5 de mayo. La Dirección General de Tráfi - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé un total 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la Comunidad de Madrid para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo, ha informado a Europa Press un portavoz de la DGT.

En total, el departamento que dirige Pere Navarro prevé 6.040.000 movimientos en todo el país, una cifra inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios --en torno a 1,5 millones de desplazamientos-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

El operativo prevé la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico.

Además, se propondrán recorridos alternativos para aliviar el tráfico por el centro de la península, que será la zona con mayor presión circulatoria. "Estos itinerarios ofrecerán opciones a los conductores que circulen en el sentido de mayor intensidad de tráfico, pero también a los que vayan en sentido contrario y puedan resultar 'penalizados' por alguna de las medidas regulatorias establecidas", ha señalado.

Por otro lado, se paralizarán las obras en las carreteras, tanto para evitar la congestión que pueden originar al reducir el número de carriles disponibles como para mejorar la seguridad vial de conductores y operarios.

La DGT limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico indican que, desde las primeras horas de la tarde del jueves 30 de abril se producirán importantes movimientos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido de salida de los grandes núcleos urbanos, así como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.

Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15.00 y las 23.00 horas.

El viernes 1 de mayo continuará durante la mañana el tráfico intenso de salida de los grandes núcleos urbanos y en carreteras de acceso a los puntos de destino, especialmente en el litoral y en zonas de acampada.

En la jornada del sábado 2 de mayo seguirán las salidas de fin de semana, aunque no se esperan retenciones de consideración. Por la tarde, se iniciarán los primeros movimientos de retorno, que se irán incrementando de cara al día siguiente.

A primeras horas de la tarde del domingo 3 de mayo se esperan problemas de circulación en los principales ejes viarios que encauzan el retorno. Las probables retenciones se concentrarán inicialmente en autovías y autopistas, para trasladarse de manera progresiva a la entrada de los principales núcleos de población.

Por este motivo, se instalarán durante la tarde-noche medidas de ordenación y regulación en carreteras de las comunidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia para favorecer la entrada de vehículos a las ciudades.

PREVENCIÓN Y PRUDENCIA

"Prevención y prudencia son las mejores compañeras de viaje para llegar a los lugares de destino y regresar a casa. La colaboración de todos los usuarios de la vía es esencial para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad", incide la DGT.

En este sentido, llama a evitar conductas de riesgo como el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad. "Durante la conducción, es imprescindible mantener la atención en la vía, respetar la señalización y utilizar correctamente los sistemas de seguridad", señala.

Antes de viajar, Tráfico aconseja revisar el vehículo, planificar el desplazamiento con antelación y consultar tanto las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología como el estado del tráfico en las cuentas de la DGT en redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión, así como en el teléfono 011.

Por último, recuerda que es obligatorio usar la baliza V16 en caso de tener una incidencia en carretera, ya que "es la manera más rápida de poder avisar, a través de paneles de mensaje variable y navegadores, al resto de usuarios de la vía de un incidente en carretera y adoptar todas las medidas de precaución posibles".