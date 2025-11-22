Diana Navarro da la bienvenida a la Navidad con en intu Xanadú con un concierto

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con un concierto gratuito de la cantante Diana Navarro con el que este viernes quiso compartir con todos sus visitantes la llegada de estas fechas navideñas.

Así, la intérprete malagueña se subió al escenario de ágora, situado en la zona de restauración, para deleitar a todos los presentes con tres temas: 'Brillará', un villancico que rinde homenaje a su tierra natal, Málaga; 'Tengo una corazonada', una canción llena de emoción y sensibilidad; y, por último, el tradicional y alegre 'Burrito sabanero' que cantó con Zapata Tenor.

El evento del encendido contó además con la actuación de la intu Xanadú Quartet, una coral formada por el tenor Karim Farhan, la soprano Francesca Calero, el barítono Elier Muñoz y la mezzosoprano Andrea Rey.

Los más pequeños pudieron también disfrutar al ritmo de las canciones de la formación 'Cantajuego' y de su espectáculo 'Las aventuras de Coco y Pepe', ha informado el centro comercial en un comunicado.

Otro de los momentos más esperados fue la llegada de Papá Noel junto a sus ayudantes los elfos. Como es tradición, vino directamente desde Laponia para deslizarse por la pista de nieve de Snozone y acudir a continuación hacia la zona de ágora para reunirse con todos los protagonistas.

Una vez todos en el escenario, comenzó la cuenta atrás para apretar el botón del encendido y dar la bienvenida de manera oficial a la Navidad. Después del encendido llegó 'El Laberinto del Bosque Mágico', un recorrido rodeado de naturaleza, luces y aventuras que conducirá a la casa de Papá Noel.

Hasta el 24 de diciembre, los más pequeños podrán visitarle para hablar con él, conocerlo en persona, entregarle sus cartas y vivir una experiencia inolvidable y mágica que recordarán para siempre. Los niños con discapacidad auditiva podrán comunicarse además con Papá Noel y sus ayudantes los elfos en lengua de signos y la casa dispondrá de bucle magnético para que puedan participar en la actividad en igualdad de condiciones.

Este año además la ambientación y decoración de intu Xanadú será aún más mágica sí cabe con la presentación de 'Pinelight Tales', una instalación inmersiva que transforma la naturaleza en un escenario mágico iluminado por más de 100.000 luces LED.

Inspirada en un bosque donde la luz da vida a la fantasía, invita a los visitantes a recorrer un entorno lleno de pinos brillantes, setas luminosas y criaturas del bosque que parecen salidas de un cuento de hadas.

La experiencia estará disponible durante toda la temporada navideña y forma parte de la apuesta de intu Xanadú por ofrecer propuestas diferenciales que combinen ocio, emoción y creatividad para toda la familia.

Por último, intu Xanadú ha destacado que colabora con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) con el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad auditiva y las necesidades y demandas de las personas con sordera y de sus familias.

Según datos del INE, en España hay 1.230.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado, a las que se añaden 3.400 niños y niñas entre 2 y 5 años. Esto suma un total de 1.233.400 personas con una discapacidad auditiva, de las que más del 98 % utiliza la lengua oral para comunicarse, ha recordado.