'La diatriba del perro' vuelve este sábado al Teatro del Barrio para poner al espectador en una tesitura poco deseable

Imagen empleada por el Teatro del Barrio para la obra 'La diatriba del Perro' - TEATRO DEL BARRIO

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La diatriba del perro' muestra las contradicciones de un reconocido presentador de televisión. Una persona que aparenta cierto nivel de poder y que se muestra como un hombre deconstruido, feminista, y que, de repente, ve su normalidad arrollada tras recibir la acusación de haber abusado de una joven periodista que trabaja en su programa.

Esta historia, estrenada en el Teatro del Barrio el pasado mes de abril, vuelve este sábado 31 a visitar las tablas de este espacio artístico del distrito Centro para situar al espectador en una tesitura poco deseable. "Se nos pone delante a alguien que puede despertar rechazo, pero que al mismo tiempo tenemos que escuchar durante un tiempo, que es el tiempo que dura la representación", explica el director de la obra, Rubén Romero, en declaraciones a Europa Press.

Esta obra, escrita por Cristina Fallarás e interpretada por Sato Díaz, lleva a la conversación pública una violencia machista que, como explica Díaz en un comunicado del teatro, plantea dos temas. "El primero de ellos es la masculinidad y ese abuso de poder que impone tantas veces en las relaciones heterosexuales; el segundo, el hecho de que el debate político ha dejado en un segundo plano la cuestión feminista frente a otros asuntos también importantísimos como la vivienda, la desigualdad o la carestía de la vida, que están copando la conversación política", desarrolla el intérprete.

Para Romero, volver al Teatro del Barrio "le aporta sentido" a la obra por el hecho de "poder descubrir" nuevos aspectos que antes no habían percibido y enfrentarse a ella "desde una mirada renovada" que aún puede "hacer reflexionar" a través de cuestiones "profundamente incómodas y, al mismo tiempo, necesarias".

Explica el director que se trata de "entender la masculinidad, el poder y las contradicciones que pueden hallarse" tras una identidad aparentemente deconstruida. Todo ello lleva a Romero a plantearse una pregunta de fondo: "¿Hasta qué punto podemos desprendernos de una educación y de una cultura machistas que hemos interiorizado durante toda nuestra vida?".

Apunta a que no se pretende dar "una respuesta sencilla", sino "poner de relieve" un problema estructural que y que sea el espectador quien lo enfrente para, a partir de ahí, "poder reflexionar juntos".

"No sé si todo el mundo saldrá distinto, pero sí me gustaría que la obra dejara algo resonando, que haya algo que acompañe al espectador como mínimo un tiempo después de salir de la sala y haberla presenciado", expresa Romero.

MÁS SOBRE LA OBRA

'La diatriba del perro' nace en otoño de 2022, cuando Sato Díaz le pide a la escritora y activista Cristina Fallarás que le escriba un monólogo para llevarlo a escena. Tres años después, el texto empieza a levantarse durante una residencia artística en el Teatro del Barrio.

Díaz explica que quiso que fuera una mujer quien escribiera la obra porque "los tíos" hablan "demasiado" y le "parecía más interesante que una voz femenina escribiera esta historia".

Frente a esa tentación "facilona" de ridiculizar la figura del aliado, Fallarás apuesta por un personaje con dudas y contradicciones, con aristas y gama de grises, un hombre consciente de los avances feministas, aunque se le olviden cuando el señalado es él.

La obra se representará este sábado 31 y también los días 14 y 21 de noviembre. Todos ellos a las 13 horas y con venta previa tanto en las taquillas del Teatro del Barrio como a través de su página web.