Díaz Ayuso cree que Vox hace "folklore" poniendo sobre la mesa temas de "especial sensibilidad"

Publicado 13/01/2019 22:30:29 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que Vox hace "folklore" poniendo sobre la mesa temas de "especial sensibilidad" cuando hay otros problemas más graves.

"Sacar las leyes LGTB, la violencia contra la mujer, la inmigración en la misma saca todo rápido a mí me parece que es por lo menos perjudicial, porque empaña el debate y porque las cosas no son blancas o negras", ha defendido en una una entrevista concedida a Telemadrid, recogida por Europa Press.

Se trata de una forma de presentar las cosas que ella, que se declara "liberal", no comparte. "Yo tengo la sensación con ellos de que hacen las cosas en blanco o en negro, entienden que cuando hay grises es porque tienes algún tipo de complejo", ha explicado, para a continuación hacer hincapié en que cuando se gobierna se tiene que "ceder".

En cuanto a uno de los temas puestos sobre la mesa por Vox, la violencia contra la mujer, Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que ella apuesta por la "igualdad real en todos los sentidos" entre hombres y mujeres. Pero, para ella "muchas veces ante la Justicia" se está diciendo que no es así y que los hombres "por el hecho de serlo ya traen un pecado casi de origen".

"Ellos tienen que demostrar su inocencia y yo creo que al final estamos generando esas desigualdades, con las que no estoy de acuerdo. Ellos cuando se tienen que poner delante de un juez tienen que tener las mismas garantías procesales que nosotras", ha apostado.

Por otra parte, al ser preguntada por las palabras del candidato de Podemos a la Comunidad, Íñigo Errejón, en las que aseguraba que se sentaría a hablar con Vox, aunque está muy alejado de sus planteamientos, la 'popular' cree que se debe a una estrategia para venderse como un aspirante "más moderado" de lo que pudiera ser su partido.

Para la candidata del PP, la formación 'morada' se ha dedicado a "a alimentar a Vox a base de insultos" y a arrinconarlo"a los más extremos lados, azuzando manifestaciones junto con el PSOE en Andalucía para quemar las calles y para criticar su entrada democrática en las instituciones".

La también portavoz del PP en Madrid ha indicado que ella podría hablar con Podemos pero que no tiene "nada que negociar con ellos". A su parecer, es un partido político con el que tiene "poco en común" porque no defiende ni cree "ninguno de sus postulados, ni lo que ellos desearían" para su partido, ni para ella. En este sentido, ha criticado que en las últimas horas no ha recibido más que "ataques directos" por parte de sus líderes.