Díaz Ayuso critica que la izquierda tache como "mala mujer" a quien no acude a las manifestaciones del 8M

Publicado 18/03/2019 9:54:14 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que la izquierda tache como "mala mujer" a quien no acude a las manifestaciones del 8 de marzo.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada de un desayuno informativo protagonizado por el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Díaz Ayuso ha incidido en que España nunca había sido obligatorio ir a ninguna manifestación, aunque las ha habido "históricas" como fue la de Miguel Ángel Blanco o la del 11M.

"No se puso en tela de juicio quien iba o no iba y ahora como la izquierda se apropia de todo, para que no te tachen de uno u otro tipo de mujer tienes que ir obligatoriamente a manifestaciones como las de 8M", ha lanzado.

La aspirante 'popular' ha remarcado que además se lo dicen a ella, que es "mujer, la tercera candidata a presidir una comunidad autónoma de manera consecutiva, como es Madrid", y que toda su vida ha vivido por sí misma, de manera independiente, "sin necesitar a un solo hombre" y que pertenece a un partido en el que "las cuotas nunca han sido necesarias".

A su parecer, "esa forma de adueñarse de cualquier tipo de reivindicación justa de origen" hace que se pierda "la libertad" para manifestarse o no.