Díaz Ayuso no quiere caer en el "pugna" de las generales pero alerta a Cs: "Se apoya al PSOE o no se apoya"

Publicado 07/05/2019 14:06:23 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado caer "en el error" de las elecciones generales, que ha sido "una pugna" entre su formación, Vox y Ciudadanos, pero ha alertado a los 'naranjas' que "se apoya al PSOE o no se apoya, que se está en un camino o en el otro".

En rueda de prensa, tras presentar su Manifiesto para la Comunidad de Madrid, antesala de su programa electoral, la candidata 'popular' ha hecho hincapié en que la disputa entre los tres partidos ha sido además "alimentada" por la izquierda porque le convenía para irse "de rositas".

Es la misma postura que, según Díaz Ayuso, está llevando el PSOE en Madrid. "No hace nada. El PSOE espera a ver si volvemos a caer en las mismas. Sin dar la cara, sin propuestas nuevas espera que los demás nos dividamos y ellos vayan creciendo", ha lanzado, para a continuación remarcar que su propósito es gobernar la autonomía para que siga siendo "una comunidad libre de socialismo". Así, ha dejado claro que su objetivo "no son los codazos".

Pero, le ha indicado a Ciudadanos que tenga en cuenta la próxima vez que le lance "un envite", como fue el de pedirle que dijera si permitiría un gobierno encabezado por ellos si sacan más escaños, que se trata de un "órdago" mucho mayor. A Díaz Ayuso no le importa entenderse con esta formación pero cree que deben "saber qué quiere ser de mayor".

"Ha empezado la Legislatura siendo socialismo, apoyando al socialismo y ahora me dice que si le apoyo pero no me quiere dejar claro que no vaya a hacerlo --pactar con PSOE-- en ayuntamientos y en otras comunidades. O se apoya al PSOE o no apoya, o se está en un camino o en el otro", ha lanzado.

En este punto, ha deslizado que su apoyo a la formación que lidera Ignacio Aguado podría estar condicionado a lo que haga su partido en los municipios. "Las cosas se verán", ha dicho, para a continuación insistir en que el PP es "el único partido que tiene claro que con el socialismo no se puede ir a muchos sitios".