Díaz-Pache ve a Ayuso centrada en mantener a Madrid en el "top mundial" y espera que continúe otra legislatura

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que ve a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, centrada en "terminar su legislatura" para mantener a Madrid en el "top mundial", si bien ha expresado que estaría "encantado" de que la dirigente autonómica decidiese seguir en unas nuevas elecciones.

"Yo estaría encantado de que la presidenta decidiese seguir. No tengo ni idea de cuáles son los planes, pero lo que sé es que ella va partido a partido y que los debates electorales son el momento", ha valorado el portavoz 'popular' en una entrevista con Europa Press sobre la continuidad de la presidenta en la que sería su tercera legislatura.

En concreto, ha subrayado que todavía quedan dos años y ya el Gobierno regional tiene en marcha más del 95% de las medidas de su programa electoral. A ello ha añadido las nuevas propuestas que se anunciaron en el Debate del Estado de la Región y el centenar que dio a conocer el año pasado en este mismo acto.

"Tenemos todavía mucho trabajo, la presidenta tiene mucho trabajo para cerrar esta legislatura y cuando lleguen las elecciones ya veremos dónde estamos cada uno", ha valorado Díaz-Pache.

Sin embargo, ha puesto el foco en que Madrid "sin ninguna duda" está mejor que hace dos años, cuando la presidenta madrileña arrancó su segundo mandato, con mayoría absoluta en esta ocasión. "Madrid es una región que está de moda. Atrae talento, atrae inversión, resiste mejor los problemas económicos que ha arrastrado España. Es líder en creación de empleo y creación de empresas", ha apostillado.

También ha resaltado que Madrid tiene una gran atracción en lo que se refiere a los eventos internacionales del deporte pese al "boicot" de la última Vuelta Ciclista.

"Vamos a ver cómo estos boicot afectan a los futuros eventos internacionales, pero viene la NFL, viene la Fórmula 1, esto que la izquierda lo pinta como frivolidades", ha destacado, además de poner el foco en que estos eventos hacen a Madrid "más atractiva", también para la inversión.