Dimite del Ballet Español Antonio Castillo Algarra, cercano a Viciana y a diputados del PP que dejaron su acta en Madrid

Archivo - El consejero de Educación, Emilio Viciana (en el centro al fondo), y el de Cultura, Mariano de Paco (fondo derecha) presiden la primera reunión del patronato del Ballet Español. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al hasta ahora consejero de Educación, Emilio Viciana, ha dimitido de su cargo, tras el cese de este último y las salidas que se produjeron este martes por parte de tres diputados del PP en la Asamblea.

Según han informado a Europa Press diversas fuentes conocedoras de la decisión, el director y escritor ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Castillo Algarra ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien hasta ahora era muy afín, el haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su puesta en marcha. Además, ha tenido palabras de agradecimiento para Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, por su "constante apoyo, confianza, consejo y amistad".

Esta decisión se produjo anoche después de que tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algarra y que se incluían en un grupo conocidos como 'Los Pocholos', dejaran su escaño en la Cámara regional tras el cese de Viciana. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

Además, no se descarta que hoy haya más dimisiones y ceses de personas vinculadas al hasta ahora director artístico del Ballet Español, en este caso dentro del Gobierno regional, que se formalizarán en el Consejo de Gobierno.

"A PETICIÓN PROPIA", SEGÚN VICIANA

Después de que el Gobierno madrileño comunicase el lunes por la tarde la salida de Viciana y su relevo por parte de Mercedes Zarzalejo, Castillo respondía en sus redes sociales a varios artículos que recogían el cese remarcando que el exconsejero "y sus colaboradores han dimitido por coherencia" al tiempo que defendía que la "gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros".

Fue este martes por la tarde cuando el propio el exconsejero escribió un mensaje en redes sociales asegurando que el cese había sido "a petición propia". "Ha sido un honor servir a los madrileños estos años", señalaba.