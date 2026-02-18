PSOE reprocha a Ayuso que "una pandilla de niños pijos" abocara "al abismo" a las seis universidades públicas

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "una pandilla de niños pijos" abocara "al abismo" a las seis universidades públicas durante el tiempo en el que el ya exconsejero Emilio Viciana estaba al frente de Educación, Ciencia y Universidades.

"La política educativa de la Comunidad de Madrid ha estado guiada por 'Los Pocholos', una pandilla de niños pijos dirigida por un pseudo-Rasputín", ha lanzado la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La portavoz ha señalado a los tres diputados del PP que entregaron este martes su acta en la Asamblea --los portavoces 'populares' de Educación, Juventud y de Familia-- cuyo grupo era conocido como 'Los Pocholos'.

Además, ha apuntado también al ya dimitido, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes, Antonio Castillo Algarra, quien fuera uno de los directores del Ballet Español de la Comunidad de Madrid quien era cercano a Emilio Viciana y también muy afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al hilo, Espinar ha reprochado que tras esta etapa Ayuso "para arreglarlo" haya nombrado como relevo de Viciana a Mercedes Zarzalejo, una "consejera todavía más sectaria que la anterior" para "así tratar de amordazar a las universidades públicas".

"Todo lo que le molesta intenta callarlo. Lo hace con las universidades públicas, lo hemos visto con la concejala del PP en Móstoles que ha denunciado un caso de abuso sexual y acoso laboral por parte del alcalde y lo estamos viendo en Alcalá de Henares con el jefe de policía que pese a estar investigado por un presunto caso de maltrato", ha rematado.