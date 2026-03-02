Óscar López critica que quien ha "tenido que apartarse" en Móstoles son la denunciante y "el concejal que la apoyó"

Imagen de recurso del secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ofreciendo declaraciones a los medios. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado que quien ha "tenido que apartarse" tras la acusación de acoso al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), son la denunciante y "el concejal que la apoyó".

"26 días desde que conocimos la denuncia. Y quienes han tenido que apartarse son la propia víctima, el concejal que la apoyó y su mujer. Mientras, el presunto acosador sigue en su puesto, con el amparo de Ayuso y Feijóo", ha trasladado en sus redes sociales junto a la noticia adelantada por 'El País' en la que se sitúa a este concejal como cercano a la denunciante.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, quien fuera concejal de Participación Ciudadana, Raúl Gallego, afirma que su decisión ha sido "guiada por al conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo".

"Me voy con gratitud, con la satisfacción de haber defendido mis convicciones y con la certeza de que el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad", plantea tras afirmar que ahora arranca una etapa en la que priorizar a su familia y sus proyectos personales.

Por su parte, a preguntas de Europa Press, desde el Ayuntamiento han indicado que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal".

La semana pasada Móstoles acogió un Pleno extraordinario solicitado por la oposición (PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos) para abordar las acusaciones de acoso sexual y laboral. En esta sesión reclamaron al regidor que diera un paso al lado al entender que estaba causado daño institucional al Consistorio.

Por su parte, el alcalde acusó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "expandir bulos" contra él para conseguir gobernar en la ciudad "de forma absolutamente antidemocrática" y aseguró que defenderá su honor "con uñas y dientes".