Dimite la edil de Mujer de Collado Villalba tras las críticas por interrumpir una obra de teatro feminista

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado su dimisión tras haber interrumpido la tarde del pasado sábado la representación de una obra de teatro feminista, un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la progamación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto" y este domingo ha pedido disculpas por lo ocurrido.

Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido, ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

"Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", ha explicado este domingo la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'.