La Diócesis de Alcalá de Henares abre la causa de beatificación de Elena Calero Baamonde - CEDIDA POR LA FAMILIA CALERO BAAMONDE

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Alcalá de Henares abrirá el próximo domingo día 22 la causa de beatificación de Elena Calero Baamonde, una joven de 23 años fallecida en 2014 por una leucemia mieloide crónica.

La ceremonia de apertura solemne será un acto público que tendrá lugar en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares a las 17 horas y estará presidida por Antonio Prieto Lucena, obispo complutense, ha informado la Diócesis en un comunicado.

De momento, se ha trabajado en una fase preparatoria de la causa que ha consistido en la recopilación de testimonios que acrediten su fama de santidad, solicitar la aprobación del obispo diocesano para la introducción de la misma y solicitar el 'nihil obstat' del Vaticano (la aprobación oficial).

Belén Calero, postuladora de la causa y hermana de Elena, ha explicado que también se ha recopilado información sobre su vida y se ha elaborado un listado de testigos y escritos "que acrediten esa fama de santidad".

La ceremonia del próximo domingo marcará el inicio de un proceso en el que, según ha apuntado Belén Calero, "se tomará declaración a los testigos, se analizarán sus escritos y se irá indagando en todos los aspectos concernientes a su vida".

"La cuestión es verificar si esa persona tuvo, o no tuvo, una vida ejemplar que justifique esa fama de santidad en su vida y muerte. En el caso de Elena su vida será analizada según las virtudes heroicas, es decir, las virtudes cristianas vividas de una forma extraordinaria. Hablamos de la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la fortaleza, etcétera, así hasta todas las virtudes", ha apuntado.

Una vez realizada la investigación y recopilada toda la información se enviará el volumen documental a Roma, al Dicasterio para las Causas de los Santos, comenzando así la fase romana, siguiente paso de este exhaustivo proceso.