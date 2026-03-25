La diputada del PP Mirina Cortés, nombrada nueva viceconsejera de Universidades de la Comunidad

Archivo - (I-D) Los concejales del PP en el ayuntamiento de Móstoles, Mercedes Parrilla; Mirina Cortés y Alberto Rodríguez de Rivera, durante su intervención en un pleno municipal - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles del nombramiento de la diputada del PP en la Asamblea Mirina Cortés, quien fue portavoz en el Ayuntamiento de Móstoles, como nueva viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

El nombramiento se produce en el marco de los cambios producidos en el seno de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras la salida de Emilio Viciana y la llegada de la nueva titular de la cartera, Mercedes Zarzalejo.

A principios de mes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid nombró también a los nuevos directores generales de Universidades; Infantil, Primaria y Especial y Educación Secundaria y Formación Profesional, en el marco de la reconfiguración de la Consejería.

En concreto, se nombró como directora general de Universidades a María de los Ángeles Fernández de Sevilla Vellón; como director general de Educación Infantil, Primaria y Especial a José Ignacio Martín Blasco; y como director de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a Jesús Manso Ayuso.