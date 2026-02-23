La dirección de Vox suspende cautelarmente de militancia de Vox tanto a Carla Toscano como a Ignacio Ansaldo

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith - EUROPA PRESS

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera con el portavoz de la formación en la capital, Javier Ortega Smith, han informado fuentes municipales a Europa Press.

La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

Javier Ortega Smith adelantaba el pasado viernes que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su "honorabilidad no está en venta", para acusar al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse "mentiras" como "excusas" para tratar de echarle.

Ortega se ha reafirmado este lunes como "como portavoz" de Vox y ha asegurado que ni hay mayoría para relevarle dentro del grupo municipal ni tampoco división interna, aunque es conocido que cuenta con el respaldo tanto de Toscano como de Ansaldo frente a Arantxa Cabello, señalada por la dirección del partido como portavoz del grupo frente a Ortega, y Fernando Martínez Vidal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aclaraba ya días atrás a Ignacio Garriga que sólo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio, para poner en tela de juicio el "lío monumental" en el que se han metido.