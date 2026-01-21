El director de 'Business Minds', de Radio Intercontinental, galardonado por la asociación Hispano-Dominicana en Madrid - RADIO INTERCONTINENTAL

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director y creador del programa 'Business Minds', de Radio Intercontinental, Roberto Rodríguez Manzaneque, ha sido galardonado por la Asociación Hispano-Dominicana de Madrid (Foro DoMadrid) con un reconocimiento por su trayectoria profesional y por su labor en la promoción de los valores culturales hispanoamericanos.

El premio a Rodríguez Manzaneque fue entregado por Frank Segura y Maribel Santos Pérez, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Foro DoMadrid. La gala, en la que fueron reconocidos representantes de otros medios de comunicación, se celebró el lunes en el Mercado Escuela San Cristóbal de la capital.

Roberto Rodríguez Manzaneque dirige además otro programa en Radio Libertad y el periódico Are Business Today, todos ellos concebidos con la idea de apoyar el buen hacer de empresarios y profesionales que necesitan mayor visibilidad, así como de dar a conocer servicios innovadores y potentes que son menos conocidos por el público general.

"Nos dirigimos a los enamorados del mundo de los negocios, a los emprendedores. Trataremos de enseñar a cómo gestionar bien nuestros negocios y daremos apoyo a empresarios y emprendedores", afirma Rodríguez sobre 'Business Minds Radio', el espacio de Radio Intercontinental Madrid (95.4 de la FM) que emite todos los miércoles de 11.00 a 13.00 horas junto a su compañero José Ramón Pardo.

El programa ofrece relevantes contenidos sobre emprendimiento y éxito empresarial, entrevistas y charlas sobre marcas y estrategias. En él colaboran empresas que comparten la visión de calidad y compromiso del espacio, una alianza que permite a los oyentes acceder a contenidos y conocimientos especializados en cada emisión.