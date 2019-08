Director de orquesta premiado con un Grammy llevará también a Fiscalía las oposiciones para catedrático de conservatorio

Publicado 08/08/2019 12:34:45 CET

Una pianista que llevaba 16 años enseñando en la Escuela Superior de Canto cayó en primera ronda con un 1,6

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta José de Eusebio, que ha sido nominado varias veces a los premios Grammys y ganado uno en 2001, llevará también ante la Fiscalía de Madrid las oposiciones a catedrático en el Conservatorio de Madrid para que se investigue si se produjeron irregularidades.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press, en las que ha criticado la formación insuficiente con la que, a su juicio, contaban los especialistas que formaron parte de su tribunal. Este estaba compuesto por cinco personas, de las que dos eran especialistas en dirección de orquesta, cuando, según De Eusebio, debían ser al menos tres. Recibió una calificación de suspenso con un 4,5.

Estos expertos fueron dos directores de orquesta que desarrollan su profesión en la Comunidad de Valenciana. "Por lo que hice y la formación del tribunal, pienso que no me han juzgado gente que realmente sepa de la especialidad", ha criticado el director.

Según ha asegurado, el día de presentación, previo a las pruebas, advirtió al presidente del tribunal en una conversación "fugaz" en un pasillo de que le parecía "raro no ver a ningún especialista en dirección de orquesta" y solicitó que actuase. "Me las he preparado como si me fuese la vida en ello", ha remarcado.

La parte práctica de estas pruebas constó en la dirección de una orquesta, una clase a unos alumnos, el análisis de una obra del compositor Brahms y la orquestación de otra pieza del mismo músico. En este aspecto notó especialmente ola ausencia de especialistas desde su óptica, ya que entiende que la complejidad de su prueba precisaba un tribunal con mayor formación.

De Eusebio ha proseguido explicando que no tiene ninguna duda de que la clase que fue examinada "no está suspensa" y ha mostrado como aval de ello su experiencia dando clase en Nueva York (Manhattan School of Music) y la trayectoria de algunos alumnos suyos que "ya tienen carrera en Viena". "En total me pusieron un 4,5 y a mi me dio vergüenza ajena", ha reprochado el director, que ha afirmado que sus notas y las de otro aspirante "con recorrido", "contrastaban mucho con las de quien se sabía que iba a ganar".

"No me esperaba esto. No esperaba ganar de calle. Esperaba que si todo iba bien, me iba a encontrar reñido con otra persona", ha subrayado el director, que ha subrayado que entendería el suspenso si su trabajo no hubiese estado a la altura de la prueba, pero no cree que fuese el caso.

A raíz de estas calificaciones, solicitó una revisión en tiempo y forma y pidió que se desglosase cómo había aplicado el jurado sus criterios de evaluación por pruebas y que especificase las notas individuales. "Tardaron en publicar las notas definitivas siete minutos. En siete minutos es imposible atender estas reclamaciones", ha deslizado.

A continuación ha añadido que en la parte pedagógica, en la que tuvo que exponer el proyecto para una determinada asignatura y curso en concreto, las preguntas del tribunal fueron "excesivamente simples" por parte de los expertos tras una hora de presentación.

"Habría que preguntarse por qué la Comunidad de Madrid ha hecho pruebas tan vitales con unos tribunales de bajo nivel profesional", ha cuestionado el director, que lamenta que "antiguamente los mejores profesores" se concentraban en Madrid y Barcelona y no entiende cómo desde el Ejecutivo regional se ha decidido "dejar el futuro de la dirección de los próximos 30 o 25 años" en manos de este jurado.

Por ello, ha presentado primero un recurso de alzada por vía contencioso-administrativa y ha añadido que posteriormente irá "por lo penal", ya que "es un puesto del funcionariado del más alto nivel, de casi 3.000 euros de por vida".

Confía en que la Fiscalía clarifique qué está pasando y cómo han sido posibles estas decisiones. Ha instado al órgano a hacerlo de "manera definitiva" y que, en el caso de que se demuestra que ha habido delito, se "llegue hasta el final" ante estos casos.

"Si hubiese o hubiera alguien organizado geográficamente o se demostrase un nepotismo de amistad, si hubiese ese tipo de relaciones y se pudiesen demostrar, estaríamos hablando de una banda criminal organizada, porque es dinero público", ha concluido De Eusebio.

1,6 EN LA OPOSICIÓN A PIANISTA TRAS 16 AÑOS TRABAJANDO EN EL CENTRO

Por su parte, Cristina Alonso, que se presentó a las oposiciones a catedrática en la especialidad de repertorio con piano para voz en la Escuela Superior de Canto de Madrid cayó en primera ronda con un 1,6 en la prueba práctica.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, en esta prueba estuvo acompañada por "dos cantantes de renombre" y que tras su recital le felicitó "todo el mundo". Días más tarde, cuando salieron las notas, encontró un 2,7, lo que la descolgaba de los 17 aspirantes a las tres plazas ofertadas. "Calculé que en la parte práctica me habían puesto un 1,6", ha precisado.

"Yo llevo dieciséis años en ese centro trabajando, desde el 2004. Después de dieciséis años siendo la segunda interina ahora he quedado la ultima", ha censurado la candidata. Alonso ha presentado un recurso de alzada y ha asegurado que lo va "a denunciar" ya que entiende que su calificación responde "principalmente a venganzas de anteriores enemistades manifestadas dentro del tribunal".

Asimismo, ha señalado que ha pedido una comparativa con el resto de los exámenes, que no se pueden grabar, situación que considera que "está muy bien para no poder reclamar". "Debería haber otro tribunal externo, no cinco miembros que son compañeros nuestros del centro. Hay demasiadas cosas que no encajan", ha concluido la opositora.

EDUCACIÓN LLEVA A FISCALÍA LA OPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS DE CUERDA

La Consejería de Educación abrió el pasado viernes un expediente disciplinario a los miembros del tribunal de las oposiciones a catedrático de instrumentos de Cuerda al apreciar indicios de "arbitrariedades" en las calificaciones de los aspirantes.

Además, según explicaron a Europa Press fuentes de este departamento, se remitieron toda la información a la Fiscalía para que investigue esos indicios de irregularidades y determine si los mismos pueden ser constitutivos de delito.

La Consejería de Educación explicó que este tribunal quedó suspendido a raíz de la renuncia de dos miembros del órgano evaluador por "tener criterios técnicos incompatibles y discrepancias insalvables" con los de los otros dos miembros restantes. Ante esta situación, el departamento dirigido por Rafael van Grieken decidió disolver ese tribunal.

No obstante y ante este conflicto, la Consejería decidió abrir una información reservada al respecto para investigar "internamente" lo ocurrido y cuyas conclusiones revelan "indicios de arbitrariedades en las calificaciones de los aspirantes" por parte de los miembros de dicho tribunal.

Por lo tanto, ante estas posibles irregularidades, la Consejería de Educación ha decidido abrir expediente disciplinario a los miembros de este tribunal y, simultáneamente, enviar este asunto a la Fiscalía "para que investigue si estos actos pueden ser constitutivos de delito y que sea la justicia la que lo determine".