Directores madrileños piden garantizar la "libertad de elección" de las familias entre institutos y colegios con ESO

Archivo - Niños en el patio el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid comienza esta semana el curso escolar 2024-2025 con 64.435 docentes al sumar 1.394 profesores nuevos a las aulas y 1.267.286 alumno - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directores de Instituto de Madrid (Adimad) ha pedido a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad que garantice la "libertad de elección" de las familias entre sus centros y los colegios con 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Lo ha manifestado en un comunicado después de mostrar su "preocupación" por "incidencias detectadas" en el proceso de adscripción y matriculación del alumnado que se incorporará a 1º de ESO en el próximo curso escolar.

Ya a finales de febrero, Adimad solicitó a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que frene la incorporación 1º y 2º de la ESO en colegios por ser una medida que "carece de fundamento pedagógico y genera importantes dificultades organizativas".

Asimismo, animó a las familias a elegir sus centros por ser "la opción más adecuada para el desarrollo académico y personal del alumnado". Considera que cuentan con "una amplia experiencia" en la gestión de la convivencia escolar y en la atención a los alumnos en una "etapa clave" de su desarrollo.

Ahora, la asociación ha reclamado "garantizar de forma efectiva" la libertad de elección de las familias. Ha agradecido a aquellos que han confiado en los institutos para que sus hijos inicien esta nueva etapa educativa en la ESO.

También ha denunciado la "falta de plazas" en algunos institutos y la información "insuficiente" sobre plazos y procedimientos, que han provocado que varias familias "no hayan podido ejercer esa elección en igualdad de condiciones".

Asimismo, ha criticado que el modelo de colegios con ESO se implantase el pasado curso "sin una normativa específica que regule claramente su aplicación", lo que está generando "inseguridad y dificultades" organizativas en los centros educativos.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN

Por todo ello, Adimad ha solicitado la apertura de los grupos "necesarios" en los institutos adscritos, así como la adopción de medidas extraordinarias para las familias "afectadas por falta de información".

Asimismo, ve necesaria "una comunicación clara y homogénea" a las familias de alumnos de 6º de Educación Primaria, así como una normativa específica para los colegios que impartan 1º y 2º de ESO.

"Queremos que actúe con responsabilidad y garantice los derechos de las familias y el correcto funcionamiento de los centros educativos. Animamos a las familias y AMPAS a reclamar las plazas necesarias en los institutos solicitados para garantizar una verdadera libertad de elección de centro", ha subrayado.

Desde la Consejería de Educación defienden que los alumnos de colegios con 1º y 2º ESO "tienen garantizada" la plaza en el instituto adscrito y que solo los padres son los encargados de decidir si sus hijos continúan en el centro educativo o les matriculan en el instituto.