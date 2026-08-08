El dispositivo de limpieza para las fiestas de San Lorenzo y la Paloma suman 315 trabajadores y 118 medios mecánicos

Archivo - Los madrileños se encomiendan a La Paloma para protegerse del calor: las calles ya están llenas de chotis y limonada - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid mantiene desplegado el dispositivo especial de limpieza viaria para las fiestas de San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, que movilizará 315 trabajadores de limpieza viaria y del Servicio de Limpieza Urgente (Selur), además de 118 medios mecánicos.

Tras el operativo desplegado durante las fiestas de San Cayetano, para las que se desplegaron 110 trabajadores de limpieza viaria y Selur y 48 medios mecánicos, el Consistorio activará un nuevo refuerzo con motivo de las fiestas de San Lorenzo.

En concreto, el dispositivo contará con 122 trabajadores de limpieza viaria y Selur y 45 medios mecánicos, que actuarán principalmente en la plaza de Arturo Barea, la calle Argumosa, la plaza de la Corrala, la plaza de Nelson Mandela y la plaza de Lavapiés.

Además, se instalarán 70 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, y 64 contenedores de 800 litros para reforzar la recogida de residuos durante los festejos.

El mayor despliegue tendrá lugar con motivo de las fiestas de la Virgen de la Paloma, entre el 13 y el 17 de agosto. En este caso, el Ayuntamiento movilizará 193 trabajadores de limpieza viaria y Selur y 73 medios mecánicos, que prestarán servicio en enclaves como Las Vistillas, la plaza de la Paja, la plaza de los Carros, la plaza de la Cebada, la plaza de Puerta de Moros, la calle Calatrava, la Gran Vía de San Francisco, la plaza de la Paloma, la calle de la Cebada y la calle de Las Tabernillas.

Este dispositivo se completará con la instalación de 63 papeleras de aro, ocho sanitarios portátiles, dos de ellos accesibles para personas con movilidad reducida, y 100 contenedores de 800 litros.

El Ayuntamiento recuerda en un comunicado que el operativo especial comenzó con las fiestas de San Cayetano, que finalizan este viernes, para las que se desplegaron 110 trabajadores de limpieza viaria y Selur y 48 medios mecánicos, además de 40 papeleras de aro, siete sanitarios portátiles y 75 contenedores de 800 litros en el entorno de la plaza de Cascorro, la plaza del General Vara del Rey, Embajadores y Ribera de Curtidores.