El dispositivo para el partido de la NFL contará con 425 policías municipales, cinco ambulancias y cortes en el Bernabéu

Archivo - Vista general del Estadio Santiago Bernabéu, a 17 de enero de 2025, en Madrid (España). La NFL planea que en la temporada 2025 se jueguen hasta ocho partidos de temporada regular fuera de territorio estadounidense, el máximo en la historia. Uno - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha anunciado este jueves el dispositivo de seguridad aprobado por el Ayuntamiento para el partido de la liga de fútbol americano NFL que se disputa este fin de semana en la capital, y para el que se desplegarán 425 agentes de Policía Municipal, hasta siete unidades de Samur-Protección Civil y cortes de tráfico en el entorno del estadio Santiago Bernabéu.

Así lo ha detallado Sanz en declaraciones a la prensa tras la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, donde ha destacado que el grueso de los agentes estarán disponibles durante el día del partido, si bien en la previa también se vigilarán los desplazamientos de las comitivas de los Miami Dolphins y de los Washington Commanders, que se enfrentarán en el Bernabéu a partir de las 15 horas.

Por parte de Samur-Protección Civil se desplegarán cinco unidades en las inmediaciones del estadio durante el día de partido, incluyendo dos ambulancias básicas, una avanzada y dos unidades de primera respuesta (UPR). En la Fan Zone situada en Plaza de España habrá efectivos desde este mismo jueves; el fin de semana se enviará una UPR Y también una ambulancia de soporte vital básico.

En lo que respecta al plan de movilidad para el evento, Sanz ha informado de que se registrarán cortes de tráfico desde las 6 horas del sábado hasta las 20 horas del domingo, ya una vez finalizado el partido, en las calles del entorno del estadio Santiago Bernabéu. El Ayuntamiento brindará información más detallada de los cortes, si bien la vicealcaldesa ha recomendado hacer uso del transporte público.

Sanz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a disfrutar del evento "de una manera adecuada" y ha puesto en valor que esta es la primera ocasión en que la capital alberga un partido de la liga regular de la NFL, algo que sí ha ocurrido en otras capitales europeas como Londres o Berlín, entre otras.

Se prevé que el Santiago Bernabéu acoja a unas 83.000 personas durante el encuentro, que se desarrollará entre las 15 y 19 horas, aproximadamente. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 11.30 horas hasta las 20 horas, una hora después del final del partido.