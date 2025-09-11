El dispositivo de seguridad de la Vuelta "duplica" el de otros años y el Ayuntamiento insiste a Martín en "contundencia"

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España - Adrián Irago - Europa Press

Sanz recuerda que "es ilegal impedir celebrar este evento deportivo y, por supuesto, poner en riesgo la integridad de corredores"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista a España, que este domingo llegará a Madrid, "duplica" el de otros años, ha confirmado la portavoz, delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha vuelto a pedir al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "contundencia" ante cualquier incidente que pueda producirse con las protestas propalestinas como telón de fondo.

Esta misma mañana se está celebrando una nueva reunión entre Policía Nacional y Municipal, ha desvelado Sanz, que ha enfatizado el "esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Madrid en cuanto a todos los servicios municipales que alcanzará los mil efectivos aproximadamente". Sólo de Policía Municipal se acercará a los 800 a lo largo de la carrera del domingo, junto a un centenar de agentes de Movilidad y un despliegue de Samur-Protección Civil "superior al que ha habido otros años".

Esta etapa, ha continuado, es más o menos equivalente a la del año 2022, cuando "contó con un número de efectivos de aproximadamente 400 agentes de Policía Municipal. En este caso para este año estaba previsto inicialmente un dispositivo de en torno a 500 agentes aproximadamente para el recorrido, que en este caso en la ciudad de Madrid es de aproximadamente 40 kilómetros".

"El refuerzo es absolutamente extraordinario para ayudar a este dispositivo y además hay un refuerzo también muy importante, muy intensivo en lo que tiene que ver con las Unidades Centrales de Seguridad, que van a hacer un despliegue mucho mayor también de aquí del de otros años", ha remarcado la portavoz, que ha recordado que la competencia en materia de seguridad ciudadana y orden público "le corresponde a quien le corresponde, a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior".

El Ayuntamiento exige "que se garantice la seguridad de los ciclistas, su integridad física y también la de todas las personas que puedan acudir a este evento, a esta fiesta deportiva que ha sido siempre el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid".

RESPETO A LAS PROTESTAS PACÍFICAS

Desde el equipo de Gobierno han reiterado su "respeto a las protestas pacíficas que allí se puedan producir" pero desde exigirán que "se actúe de manera contundente ante cualquier acto violento, ante cualquier delito que se pueda producir", punto en el que ha recordado que "es ilegal impedir la celebración de este evento deportivo y, por supuesto, poner en riesgo la vida y la integridad física de los corredores".

Cibeles va a "pedir a la Delegación de Gobierno que garantice la seguridad y la buena imagen de la ciudad de Madrid el domingo en este final de etapa" y que no se consientan "actos violentos, de boicot ante esa prueba deportiva o el hostigamiento a deportistas simplemente por el hecho de pertenecer a un equipo, sea este el que sea".

NO VE A MARTÍN "EXCESIVAMENTE CONTUNDENTE"

Inma Sanz ha destacado la coordinación desde el punto de vista técnico y ha confiado en que "las interferencias políticas no les impidan trabajar". "Soy algo escéptica, sinceramente, porque la posición del delegado del Gobierno pues no es que sea excesivamente contundente, más allá de volver a dirigirse al alcalde de Madrid en los términos que lo hace siempre", ha reprochado.

En cuanto a la ausencia de determinados grupos políticos en el final de la Vuelta, la vicealcaldesa les ha tachado de "profundamente irresponsables", especialmente quienes hacen determinados llamamientos. "Otros serán los que tengan que explicar por qué no cumplen con sus funciones y no van a este evento deportivo de esta relevancia", ha concluido.

ALMEIDA ASEGURA QUE SE HA PRESTADO TODA LA COLABORACIÓN A DELEGACIÓN

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a su vez, ha destacado desde la Asamblea de Madrid que el Ayuntamiento ha mostrado "toda la colaboración a la Delegación del Gobierno poniendo todos los medios que han sido requeridos esperando que sean suficientes para prevenir cualquier incidente que se pueda producir con ocasión de la celebración de la Vuelta a España".

Almeida ha reiterado su respeto por "las protestas pacíficas, que son legítimas", que no "hay que perseguirlas y reprimirlas para evitar que pueda haber disturbios o incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física tanto de los corredores como de aquellos que quieren disfrutar simplemente de la Vuelta a España".

"Confiamos desde luego en este dispositivo y que la Delegación del Gobierno actúe en consecuencia, tanto para prevenir como en su caso para perseguir a todos aquellos que no quieren protestar sino que quieren reventar violentamente el final de la Vuelta a España", ha trasladado a los periodistas.