Más Madrid vuelve a llamar a los madrileños a las protestas propalestinas de la Vuelta y PSOE reivindica al Gobierno

Imagen de recurso de personas con banderas de Palestina y pancartas piden el "fin del genocidio", durante una manifestación a favor de Palestina, en la Puerta del Sol - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha vuelto a llamar este jueves a los madrileños a las protestas propalestinas del domingo en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital mientras que PSOE no ha respondido si acudirá o no, pero ha reivindicado la labor del Gobierno de España frente al "genocidio" en la Franja de Gaza.

Estas declaraciones han tenido lugar antes del inicio de la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región (DER) que acoge este jueves la Asamblea de Madrid.

Ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha vuelto a hacer un llamamiento a "todos los madrileños", aquellos que sean "demócratas y defiendan la paz y la libertad", para que este fin de semana salgan a la calle en una "marea de dignidad pidiendo la paz" para el pueblo palestino.

"Que veamos Madrid teñido de banderas palestinas, sea el gran contraste contra una presidenta autonómica (Isabel Díaz Ayuso) que sigue posicionada del lado del genocidio", ha arengado Manuela Bergerot, quien ha añadido que confía en que Delegación del Gobierno defienda a los manifestantes de los "delirios violentos" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, no ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre si el partido acudirá o no a las concentraciones convocadas para este fin de semana.

En cambio, ha defendido que el Gobierno de España está trasladando a la ciudadanía el "respaldo" a la petición de fin de las "matanzas", afirmando que ha sido el primero que se está "posicionando en esta dirección" que "no es otra que el cese de los asesinatos de los niños, de los civiles y de la población gazatí".

"El PSOE lo que cree es que tienen que parar el genocidio en la población de Gaza. Tienen que dejar de morir niños, tienen que dejar de morir las madres que hacen colas para coger comida para sus hijos, tienen que dejar de morir las familias en Gaza", ha remarcado Mar Espinar.