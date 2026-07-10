El doble grado en Matemáticas-Física de la UCM alcanza la nota de corte más alta de la región, con un 13,715

Archivo - Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza ho - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El doble grado en Matemáticas-Física de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con un 13,715 tiene la nota de corte más alta de la Comunidad de Madrid, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

La Complutense continúa siendo el centro más solicitado en primera opción por los estudiantes en la mayoría de los grados ofertados en el Distrito Único de Madrid (DUM). Un total de 20.343 solicitudes han elegido en primera opción a la UCM para el curso 2026-2027. El 76,89% de las solicitantes han obtenido plaza en la misma y se han asignado 15.643 plazas.

Los cinco estudios de grado más demandados en primera opción en el distrito único de Madrid son, en primer lugar, el de Medicina UCM (2.965 solicitudes), seguido de Medicina UAM 1.194, en tercer lugar, Psicología UAM (1.119), en cuarto lugar, Odontología UCM (1.048 solicitudes) y en quinto se encuentra Veterinaria UCM (1.041).

Las titulaciones de grado más demandadas en cualquier opción (demanda global) en el distrito único madrileño vuelven a ser la titulación de Medicina UCM en primer lugar, con 5.775 solicitudes, seguido de Medicina UAM 5.495 Medicina UAH (5.132), Medicina URJC (5.074) y Psicología UCM (4.893. Las plazas totales asignadas han sido 49.197 sobre un número de 61.507 solicitudes validadas/tramitadas.

Los ocho estudios de grado/doble con las notas de corte más altas en el curso 2026-2027 en la Complutense son Matemáticas-Física (13,715), Ingeniería Informática-Matemáticas (13,29), Medicina (13,053), Odontología (12,728), Economía-Matemáticas-Ciencias de Datos, (12,616), Economía-Relaciones Internacionales (12,608), Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (12,449) e Ingeniería Matemática (12,448).

Desde la Complutense han destacado la elevada demanda de las titulaciones ofertadas por primera vez en la UCM. En este sentido, el Grado en Biotecnología alcanzó una nota de corte de 12,366, mientras que el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte registró una nota de corte de 10,490, lo que pone de manifiesto el gran interés suscitado por ambas titulaciones.

Las titulaciones con plazas libres en la Complutense de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades son Arqueología; Ciencias de las Religiones; Español: Lengua y Literatura; Estudios Ingleses; Estudios Semíticos e Islámicos; Estudios Teatrales; Historia; Historia del Arte; Lenguas Modernas y sus Literaturas; Lingüísticas y Lenguas Aplicadas; Literatura General y Comparada; Musicología; Traducción e Interpretación; y el Doble Grado Historia-Filología Clásica (rama de conocimiento de Artes y Humanidades). En el de conocimiento de Ciencias se encuentra Geología.

Por la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: Antropología Social y Cultural; Derecho-UCM Sorbona; Geografía y Ordenación del Territorio; Información y Documentación; Gestión y Administración Públicas, Periodismo, Sociología y Turismo.

ADMISIÓN Y REVISIÓN

La admisión puede consultarse en la web de la Universidad Complutense de Madrid. El periodo de reclamaciones a la admisión serán los días 10 (a partir de las 12 horas), 13 y 14 de julio.

Respecto a la lista de espera, es importante que quienes quieran permanecer en ella para los Grados de la Complutense lo soliciten entrando en la aplicación de preinscripción con su usuario y contraseña los días 13, 14 y 15 de julio.

Los llamamientos a estudiantes en lista de espera se comunicarán a través del correo electrónico consignado en la preinscripción a partir del 16 de julio, por lo que es importante que se consulte con frecuencia la bandeja de entrada del correo, incluida la carpeta spam.