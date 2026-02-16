Doce vecinos de la calle Tribulete declaran por la querella contra un fondo de inversión por acoso inmobiliario

Archivo - Plaza de Lavapiés, a 12 de junio de 2021, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Doce vecinos de la calle Tribulete número 7 del barrio de Lavapiés declaran este martes ante la jueza de Instrucción número 17 de Madrid por la querella contra un fondo de inversión por presunto acoso inmobiliario.

La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza acordó en diciembre la admisión a trámite de la querella presentada contra una gestora vinculada a un fondo de inversión y varias empresas y responsables relacionados con la gestión de la propiedad.

El próximo jueves, comparecerán los querellados. Además, la jueza ha fijado para el 3 de marzo la comparecencia como testigos del portero del edificio y del arquitecto Pablo García Bachiller.

Entre los señalados figuran sociedades como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y distintos directivos y responsables operativos.

La jueza aprecia indicios de delito y ordenó la apertura de diligencias previas al considerar que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario".

La causa investigará si las actuaciones denunciadas por los residentes -relacionadas con obras en el edificio, molestias, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras- pudieron constituir una estrategia de presión para forzar el abandono de las viviendas, supuesto que podría encajar en el tipo penal de acoso inmobiliario.

Asimismo, requirió a la Policía Municipal de Madrid que remita todos los informes de intervención realizados en el inmueble entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el expediente completo de las obras ejecutadas en el edificio desde su inicio hasta la actualidad.