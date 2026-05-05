Documenta Madrid llega del 26 al 31 con 30 títulos a concurso y la memoria y el territorio como protagonistas

Documenta Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documenta Madrid, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, celebrará su 23ª edición del 26 al 31 de mayo en Cineteca Madrid con 30 títulos a concurso --26 películas y cuatro proyectos a concurso-- y una programación paralela que se despliega en distintas sedes de la ciudad como Filmoteca Española, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida, la ECAM y Goethe-Institut.

Organizado por Cineteca Madrid y bajo la dirección artística de Luis E. Parés, el festival articula este año su programación en torno al concepto 'Tomar el pulso', una mirada al cine directo que reivindica su capacidad para registrar sin mediaciones la realidad contemporánea, captando sus tensiones, conflictos y transformaciones en tiempo real.

Las secciones competitivas se estructuran en tres categorías: competición internacional, competición nacional y 'Corte Final', dedicada a proyectos españoles en fase avanzada de montaje, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tanto la competición nacional como la internacional conceden premios del jurado y del público, e incorporan además el galardón Fugas, que distingue la apuesta por la innovación formal y el riesgo creativo, repartiendo en total 36.000 euros en galardones. Por su parte, 'Corte Final' cuenta con un premio de distribución, otorgado por Agencia Freak y valorado en 6.000 euros.

Las distintas secciones contarán con diferentes jurados compuestos por perfiles procedentes del ámbito artístico y cinematográfico que encarnan distintas formas de relación con la imagen contemporánea.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

La competición internacional reúne títulos procedentes de 16 países que abordan la imagen contemporánea como campo de disputa. En 'Afterlives' (proyección el día 28 de mayo), Kevin B. Lee investiga la violencia latente en el ecosistema audiovisual; 'As estações' (27 de mayo), de Maureen Fazendeiro, entrelaza memoria oral e historia en el Alentejo; 'Debut, or, Objects of the Field of Debris as Currently Catalogued' (29 de mayo), de Julián Castronovo, convierte la investigación en un archivo inabarcable de lo digital; y 'El príncipe de Nanawa' (30 de mayo), de Clarisa Navas, recorre el tránsito hacia la edad adulta en un contexto fronterizo entre Argentina y Paraguay.

Desde el ensayo político, 'Evidence' (29 de mayo), de Lee Anne Schmitt, revisa las estructuras del pensamiento conservador en Estados Unidos, mientras que 'Far from Beyrouth' (28 de mayo), de Mon Dewulf, construye una correspondencia visual marcada por la distancia y la guerra.

La sección incluye también propuestas como 'Lengua muerta' (30 de mayo), del chileno José Jiménez, centrada en lo indecible, además de las proyecciones del día 27 de mayo: 'Lloyd Wong, unfinished', de Lesley Loksi Chan, que reflexiona sobre la herencia de imágenes en la memoria queer de Canadá; 'Nova '78', de Aaron Brookner, que recupera el imaginario contracultural en torno a William Burroughs; o 'Perseidas', de Natalia del Mar Kasik, que devuelve el cine a una experiencia primigenia.

Completan la selección 'Remake' (29 de mayo), de Ross McElwee, donde el cineasta reflexiona sobre cómo la compulsión de filmar ha afectado a su vida y a la de los que le rodean; dos filmes con una reflexión postcolonial, 'Sauf le passé' (30 de mayo), de Sanaz Azari, y 'The Recce' (28 de mayo), de Daniel Mann; y la obra sobre la Gaza de 2001, 'With Hasan in Gaza' (28 de mayo), de Kamal Aljafari, todas ellas atravesadas por una reflexión sobre el archivo, la representación y las relaciones de poder inscritas en las imágenes.

El jurado de la competición internacional está compuesto por Jessica Sarah Rinland, realizadora; Laura García-Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca; y Christophe Piette, programador en Cinematek, el Archivo Real de Cine de Bélgica.

COMPETICIÓN NACIONAL

La competición nacional ofrece un conjunto de obras que indagan en el territorio, los afectos y las formas de resistencia desde perspectivas personales. En 'Atlas de la desaparición' (29 de mayo), Manuel Correa acompaña procesos de búsqueda ligados a la memoria histórica; 'Crías' (27 de mayo), de Xiana do Teixeiro, activa un archivo de escritura adolescente femenina; y 'Después de las ciudades' (28 de mayo), de Xacio Baño, construye la ciudad como un dispositivo de memoria a partir de imágenes mediadas.

El tiempo y la introspección atraviesan 'El milagro' (30 de mayo), de David Varela, mientras que 'Estados generales' (29 de mayo), de Mauricio Freyre, explora las huellas persistentes de la violencia colonial.

Desde el ámbito de los cuidados, 'Este cuerpo mío' (27 de mayo), de Afioco Gnecco y Carolina Yuste, documenta un proceso de transición de género atravesado por la intimidad y el afecto. La memoria familiar y el archivo se entrelazan en 'Fomos ficando sós' (30 de mayo), de Adrián Canoura, y la experiencia sensorial ocupa el centro en 'Krakatoa' (28 de mayo), de Carlos Casas.

La sección se completa con 'Like Moths to Light' (28 de mayo), de Gala Hernández López, que reflexiona sobre la exposición de la vida interior en la era tecnológica; 'No hay camino' (29 de mayo), de Luciana Espinoza Hoempler, que observa la migración desde la distancia filtrada por la imagen y la tecnología; 'OAO' (27 de mayo), de Rocío Mesa, que conecta con emociones originarias; y 'Perpetual Radiance' (28 de mayo), de Magdalena Orellana, que encuentra en la fragmentación urbana un núcleo de belleza.

El jurado de la Competición Nacional lo forman Hélder Beja, director de Doclisboa; Maite Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León; e Iris Martín-Peralta, comisaria y productora cinematográfica.

'CORTE FINAL'

La sección 'Corte Final' reúne proyectos españoles en fase avanzada de montaje que abordan la memoria y la herencia desde perspectivas íntimas. Proyectadas el día 28 de mayo, en 'Escribir nuestro nombre y seguir', Fernando Vílchez Rodriguez y Lili Albornoz acompañan a mujeres que reconstruyen una memoria atravesada por la violencia; y 'Las termas', de Armin Marcheisini Weihmuler, se acerca a la vejez desde el afecto y la fragilidad.

Además, 'Memorias del exilio' (27 de mayo), de Manuel Correa, explora las huellas de la violencia política con sobriedad; y 'Río' (27 de mayo), de Chus Domínguez Sánchez, propone una experiencia de extrañeza entre sonido, paisaje y desplazamiento. Estas obras apuntan a un cine en proceso que encuentra en el montaje y la exploración formal una vía para seguir interrogando el presente.

En este caso, el jurado de Corte Final contará con Rocío Cabrera, productora documental; Aimar Arriola, responsable del programa Intermediae de Matadero Madrid; y Joan Sala, programador. La sección contará además con el premio de distribución Agencia Freak y el Premio Joven CineZeta.

Documenta Madrid es el Festival Internacional de Cine del Ayuntamiento de Madrid y uno de los principales espacios de exhibición, pensamiento y creación en torno al cine de no ficción en España. En su 23ª edición, el festival ha destacado que reafirma su compromiso con el cine "como herramienta para observar el presente, impulsando el cine de autor, la experimentación formal y el diálogo con la historia del séptimo arte".