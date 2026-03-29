Domingo de Ramos con cuatro procesiones: Borriquita, Silencio, Estudiantes y Cristo de la Fe y la Salud

Archivo - Archivo.- Procesión de Nuestro Padre Jesús del Amor ‘La Borriquita’ - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid vive este Domingo de Ramos uno de sus días grandes de Semana Santa con algunas de las procesiones que más fervor levantan entre sus fieles: La Borriquita, El Silencio, El Cristo de la Fe y la Salud y Los Estudiantes.

Además, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá la tradicional bendicional de las palmas y los ramos a las 11.30 horas en el atrio de la catedral de La Almudena de la calle Bailén, seguida de procesión y entrada a la catedral por la Plaza de la Almudena. A las 12.00 horas dará comienzo la Eucaristía.

Durante este Domingo de Ramos además sonarán unas de primeras saetas que llenarán de música las calles de Madrid esta Semana Santa. Serán las que Esperanza Garrido dedicará desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos al paso de La Borriquita (16.30 horas), El Silencio (17.30 horas) y Los Estudiantes (18.00 horas).

LA BORRIQUITA

Uno de los momentos más destacados de esta jornada se vivirá con la tradicional procesión de Nuestro Padre Jesús del Amor, conocida como La Borriquita, que este año cumple 15 años desde su fundación.

Las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén, obra de Ramón Martín (2013), y de Nuestra Señora del Rosario saldrán de la Catedral de la Almudena a las 15.15 horas y finalizará en la Parroquia de San Ildefonso y Santos Niños Justo y Pastor (Colón, 16).

Como novedad en esta ocasión, la imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén, obra de Ramón Martín (2013), estrena unos gemelos dorados, mientras que la de Nuestra Señora del Rosario lucirá unos broches colados en su pecherín, dos rosarios, así como unos faldones de terciopelo que han sido donados.

Organizada por la Muy Ilustre Hermandad Sacramental y Penitencial Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Amor en su Entrada Triunfal en Jerusalén, María Santísima de la Anunciación y Nuestra Señora del Rosario, Patriarca Glorioso y Bendito Señor San José, en ella los nazarenos lucen túnica de cola de color blanco y fajín de color rojo.

Las imágenes saldrán a las 15.15 horas desde la Catedral de la Almudena con acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Virgen de los Llanos de Albacete en el caso del paso de Nuestro Padre Jesús del Amor y de la Banda Sinfónica de Alcalá de Henares, en el de María Santísima de la Anunciación.

Como es tradición, tendrá un tramo en el recorrido que estará dedicado a aquellas personas que sufren trastorno auditivo y con espectro autista (TEA). En concreto, este tramo será en la calle Ciudad Rodrigo, entre la calle Mayor y la Propia Plaza Mayor, y durante el mismo el cortejo procesional y, por tanto, los dos pasos, irán completamente en silencio.

Desde la catedral de la Almudena, pasará por la calle Bailén, la calle Mayor, calle Sacramento, calle Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor, calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle de la Sal, calle Postas, calle Esparteros, calle Mayor, Puerta del Sol, calle del Carmen, calle Tetuán, calle Preciados, calle Rompelanzas, calle Mesonero Romanos, cruce de Gran Vía, calle Mesonero Romanos, calle Desengaño, calle Barco, calle Muñoz Torrero, calle Valverde, calle Colón, Plaza de San Ildefonso hasta finalizar en la Iglesia de San Ildefonso.

EL SILENCIO

A las 15.30 horas tendrá su arranque la procesión del Silencio, organizada por la Hermandad del Silencio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de los Desamparados.

Con salida y final de itinerario en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe (Atocha, 87 bis), procesiona la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón (Víctor González Gil, 1944), acompañado de nazarenos con túnica morada con botonadura y cíngulo, dorados, guantes de color blanco y capa. En este caso, el acompañamiento musical será a cargo de la banda de CCTT del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Madrid.

Tras la salida del templo el paso se dirigirá a la Parroquia San Nicolás, Parroquia Santa Cuz, Basílica San Miguel, Plaza de la Villa, calle Mayor, calle Bailén Catedral de la Almudena, Plaza de Santiago, calle Milaneses, calle Mayor, calle Ciudad Rodrigo, Puerta del Sol, Plaza de Santa Ana, calle Cervantes, y calle San José.

CRISTO DE LA FE Y LA SALUD

La procesión del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud y Santa María Santísima de la Paz, partirá a las 17.00 horas desde su sede en el Hospital Niño Jesús (Avenida Menéndez Pelayo, 65).

En este caso, la talla del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud (Francisco Cebrián Tirado, 2021), irá portada por nazarenos con túnica blanca y el escudo de la hermandad bordado y cíngulo de color oro, con el acompañamiento musical de la Agrupación de San Sebastián de La Solana.

Tras salir de la capilla del centro hospitalario por la puerta trasera de la calle Pío Barajo, recorrerá la Avenida de Menéndez Pelayo y las calles O'Donnell, Narváez y Doce de Octubre para regresar de nuevo a esta avenida y regresar por la calle Pio Baroja a la capilla.

LOS ESTUDIANTES

A las 17.30 horas será el turno de la procesión de Los Estudiantes, de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel.

Procesionan las tallas de Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón (Luis Salvador Carmona, s. XVII) y María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia (Juan Manuel Miñarro López, 1996), acompañadas de nazarenos con túnica de cola, de color negro, con cinturón ancho de esparto.

El cortejo arrancará desde su sede canónica, la basílica pontificia de San Miguel (San Justo, 4), con acompañamiento musical de La Lira de Pozuelo. Pasará por calle Cordón, Basílica Pontificia de San Miguel, calle del Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor, calle Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle Sal, calle Postas, calle Mayor y Puerta del Sol.

Desde allí proseguirá por calle Carretas, calle San Ricardo, calle del Correo, calle Pontejos, calle Marqués Viudo de Pontejos, calle Esparteros, Plaza de Santa Cruz, Plaza Provincia, calle El Salvador, calle Concepción Jerónima, calle Toledo, Colegiata de San Isidro, calle San Bruno, calle Grafal, Plaza Puerta Cerrada y calle San Justo para regresar a la Basílica Pontificia de San Miguel.