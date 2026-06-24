Dónde hizo más calor en la Comunidad de Madrid este martes: Alcalá de Henares encabezó la lista con 42,1ºC

Archivo - Varios niños se refrescan en una fuente durante la tercera ola de calor en Madrid, en el parque Madrid Río, a 3 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación de la red de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Alcalá de Henares registró el martes temperaturas máximas que alcanzaron los 42,1ºC a las 17 horas, en un día en el que otras cinco estaciones han rebasado los 40ºC.

Así, según los datos estadísticos de la Aemet recogidos por Europa Press, el ranking de estaciones con mayor temperatura registrada en la Comunidad de Madrid este martes han sido, junto a Alcalá, Arganda del Rey (41,6ºC), San Sebastián de los Reyes (41ºC), Madrid Aeropuerto (40,8ºC) y Villanueva de la Cañada (40,8ºC).

Desde el domingo, punto de inicio de la ola de calor que pondrá punto y final previsiblemente este miércoles, la estación de Alcalá de Henares ha atravesado por temperaturas máximas de 40,1ºC (domingo), 40,3ºC (lunes) y 42,1ºC (martes).

Otra estación que ha superado los 40ºC el martes fue la de Arganda del Rey, con termómetros que alcanzaron los 41,6ºC a las 17.40 horas. El histórico muestra que ha alcanzado temperaturas de 40,2ºC el domingo y de 41,1ºC el lunes.

Por su parte, Villanueva de la Cañada ha anotado su día más caluroso también el martes, llegando hasta los 40,8ºC. Además, los termómetros han marcado 39,2ºC (domingo) y 39,8ºC (lunes). Otro municipio que está viviendo unas jornadas tórridas es el de San Sebastián de los Reyes, con 38,1ºC (domingo), 39,4ºC (lunes) y 41ºC (martes).

En la capital, la estación de El Retiro llegó a sobrepasar los 39ºC (39,5ºC) el martes, mientras que la estación del Aeropuerto llegó a los 40,8ºC.

Otros municipios que han anotado temperaturas extraordinariamente elevadas este martes, también con datos de la Aemet, son Aranjuez (40,6ºC), Tielmes (39,4ºC), Pozuelo de Alarcón (39,2ºC), Alpedrete (38,5ºC) o Valdemorillo (38,7ºC).

En el lado contrario, la estación del Puerto de Navacerrada anotó una máxima durante la jornada del martes de 29,8ºC. Otros lugares de la región en los que no se sufrieron temperaturas tan extremas han sido Rozas de Puerto Real (36,9ºC), Rascafría (35ºC) y Colmenar Viejo (37,7ºC).

En cuanto a las mínimas, el martes Rascafría anotó la temperatura más baja (10,9ºC), junto a Buitrago de Lozoya (13,1ºC). Además, en la pasada noche se han registrado valores por debajo de los 20ºC en Alcalá de Henares (18,1ºC), Puerto de Navacerrada (18,6ºC) o El Goloso (19,7ºC).

AVISO NARANJA ACTIVADO POR CALOR

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activado este miércoles el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, salvo en la Sierra, por temperaturas que rozarán los 40ºC por un episodio de ola de calor que concluirá, previsiblemente, este mismo miércoles.

En concreto, el aviso naranja estará activo desde las 13 hasta las 21 horas, con termómetros que marcarán máximas de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste. En la zona de la Sierra, el aviso se mantendrá en nivel amarillo, con valores de hasta 36ºC.