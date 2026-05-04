Dos detenidos en Barajas con 18 kilos de heroína ocultos en paquetes de café

Material incautado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por transportar ocultos en mochilas cerca de 18 kilos de heroína escondidos en paquetes de café.

Los hechos ocurrieron este domingo en el aeródromo madrileño durante un control de equipaje realizado por agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes a pasajeros procedentes de un vuelo internacional.

Los arrestados son un hombre nacido en 1982 y una mujer nacida en 1992, ambos de nacionalidad polaca, han indicado a Europa Press fuentes policiales. Están acusados de un delito contra la salud pública y ya han pasado a disposición judicial.

En sus mochilas portaban un total de 19 paquetes de café, perfectamente precintados, que desprendían un fuerte olor a químico. Tras realizar el correspondiente 'narcotest', se confinó que contenía heroína, arrojando un pesaje aproximado a 18 kilogramos.