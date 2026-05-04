Dos detenidos en el distrito de Salamanca al ser sorprendidos con 69 envoltorios de droga para su venta

Material incautado por la Policía - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal han arrestado a dos personas, un hombre y una mujer, tras ser sorprendidos en el distrito de Salamanca de la capital en posesión de 69 envoltorios con distintos tipos de sustancias estupefacientes preparados para su venta.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.50 horas del pasado día 24 de abril cuando unos agentes de paisano detectaron un vehículo sospechoso en la calle Jorge Juan, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Los efectivos observaron un coche conducido por una mujer, acompañada de un varón como copiloto, en el que entraba otro hombre en la parte trasera y que tenía una actitud nerviosa y que intercambiaba dinero con los pasajeros de la parte delantera, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Cuando el vehículo se detuvo ante un semáforo en rojo, el pasajero de la parte trasera abandonó el turismo, momento que los policías aprovecharon para abordarlo. Así, comprobaron que portaba un envoltorio que admitió que contenía cocaína que acababa de comprar.

Al inspeccionar el vehículo implicado, los agentes comprobaron que en la puerta delantera del coche había 69 envoltorios preparados para la venta con distintos tipos de sustancias estupefacientes como cocaína, tutsi, metanfetaminas y pastillas con apariencia de éxtasis. Asimismo, se incautaron de 340 euros en efectivo que portaban en una riñonera.

Los detenidos, un hombre español de 23 años y una mujer rumana de 30 años, están acusados de un delito contra la salud pública, han apuntado las mismas fuentes.