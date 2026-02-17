Dos detenidos en Latina al ser pillados conduciendo un turismo de alquiler robado en Málaga

Archivo - Detenido un hombre - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Latina de la capital a dos varones que fueron sorprendidos cuando conducían un turismo de una empresa de alquiler que figuraba como sustraído en Málaga.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 12.30 horas del pasado día 6 de febrero en la calle Valdemojado, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo policial.

Los efectivos de una patrulla de la Comisaría Integral del distrito de Latina recibieron un aviso por radiopatrulla que alertaba de que este turismo, que pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos, figuraba como sustraído en Málaga.

Tras las comprobaciones oportunas, los agentes detuvieron a los dos ocupantes del turismo, nacidos en 2004 y 1985 y de origen rumano.