Dos detenidos por robar más de 20 iPhone durante el festival de música Jardín de las Delicias, en Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos varones como presuntos culpables de un delito de hurto tras incautarles hasta 21 teléfonos móviles de la marca Apple presuntamente robados durante el festival de música Jardín de las Delicias, celebrado los días 19 y 20 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Complutense.

En concreto, los hechos se produjeron el sábado, en la última fecha del festival, cuando los agentes que se encontraban vigilando la zona fueron requeridos por varios asistentes que afirmaban que les habían robado el teléfono móvil, dando además detalles de los presuntos autores, según han informado fuentes policiales.

Al término de la cita, en el momento en que los asistentes comenzaron a abandonar el recinto, los agentes llevaron a cabo un filtro de seguridad y lograron localizar a dos personas que cumplían con la descripción dada por las víctimas. Cuando fueron requeridos por la Policía, ambos mostraron una actitud nerviosa y uno de ellos incluso intentó escapar de la zona, siendo reducido por los agentes.

Los agentes proceden entonces a identificar a los sospechosos, dos jóvenes de origen colombiano y marroquí de unos 25 y 28 años. Durante el registro, a uno de ellos se le localiza una faja de color negro en la que escondía 17 teléfonos móviles de la marca Apple, así como dinero en efectivo, mientras que al otro se le incautan otros cuatro iPhone y más dinero.

Consultados por la procedencia de todos los teléfonos móviles, los sospechosos no son capaces de articular un discurso coherente. Además, los asistentes al festival que habían denunciado el robo identifican sus propios teléfonos móviles, por lo que los agentes proceden a la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de un delito de hurto.