Dos de los diez mejores especialistas en Enfermería eligen centros de salud de la Comunidad para completar su formación

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Dos de los diez mejores internos residentes de Enfermería (EIR) de España han elegido centros de salud de la Comunidad de Madrid para completar su formación a partir de este mes de junio en sus centros de salud.

En concreto, los dos aspirantes han optado por realizar su residencia de las especialidades Familiar y Comunitaria en las unidades docentes de las direcciones asistenciales Oeste y Este del primer nivel asistencial, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta elección coincide con la integración este año de más de 860 profesionales de esta especialidad que cuentan con Bolsa Específica en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para su contratación en Atención Primaria.

El Sermas ha celebrado este miércoles un encuentro con los 62 sanitarios que finalizan su periodo de residencia de dos años en dispositivos de Atención Primaria, con el objetivo de informarles sobre e las opciones para continuar su actividad laboral en este nivel asistencial, a los que ha trasladado los atractivos retributivos y profesionales que ofrece.

Entre estos incentivos, desde el Gobierno regional se destaca un complemento de 114 euros mensuales por el reconocimiento de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria. A esta cantidad pueden sumarse otros 280 euros si desempeñan su labor en centros de salud con dificultad de cobertura de plazas, más otros 212 por ruralidad. Asimismo, quienes ejercen como tutores de EIR (en la actualidad 236) perciben hasta 1.300 euros anuales adicionales.

Otros beneficios para los enfermeros que deciden continuar su carrera profesional en este ámbito son una mayor puntuación en los procesos selectivos y más oportunidades de desarrollo curricular en los ámbitos asistencial, docente e investigador.

MÁS COMPETENCIAS

Asimismo, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha impulsado el desarrollo de las competencias de los profesionales de Enfermería, colectivo integrado en la actualidad por 4.152 trabajadores. Entre otras líneas de actuación, se ha potenciado su capacidad resolutiva en procesos agudos y crónicos, así como en el manejo de pruebas diagnósticas.

Desde el Ejecutivo autonómico también se ha destacado el fortalecimiento de la espirometría, que en 2024 registró un incremento del 124%, con un total de 46.967 pruebas realizadas para el diagnóstico precoz de EPOC y asma. Y ha remarcado además que también es clave su papel en el desarrollo de la Estrategia de Salud Comunitaria desplegada en Madrid desde 2022.

Esta iniciativa se centra en fomentar hábitos saludables y estrategias preventivas, tanto a nivel individual como en colaboración con otras instituciones, entre ellas los centros educativos y los ayuntamientos.

MÁS DE 17 MILLONES DE CONSULTAS

En total, la Enfermería de Atención Primaria completó el pasado año 17,7 millones de consultas, con un incremento del 7,7% en los últimos dos años.

Además, desempeña una función relevante en dispositivos fuera del propio centro de salud, como la asistencia domiciliaria, los Equipos de Soporte Paliativa Domiciliaria, las Unidades en Residencias, el Centro de Atención Telefónica y los puntos de atención continuada.

Hasta la fecha, ya que en breve se incorporan los nuevos residentes, en la Comunidad de Madrid se forman 1.011 profesionales sanitarios en Atención Primaria: 882 en la especialidad de Medicina de Familia y 129 en la de Enfermería Familiar y Comunitaria.