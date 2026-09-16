Dos heridos graves tras una colisión frontolateral entre dos turismos en la M-507 en Aldea del Fresno

Accidente de tráfico en la M-507. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas graves tras una colisión frontolateral entre dos turismos este miércoles en el kilómetro 19,3 de la carretera M-507 a la altura de Aldea del Fresno.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 ha sido a las 16.10 horas alertando de un accidente de tráfico con dos heridos, un hombre de 50 años con TCE moderado y trauma torácico en estado grave, y una mujer de 34 años, potencialmente grave, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

En concreto, Summa112 ha trasladado en helicóptero sanitario a los heridos. El hombre ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre y la mujer al Hospital Puerta de Hierro.

Bomberos de la Comunidad de Madrid ha colaborado en la seguridad de la zona y en la retirada de los vehículos y Guardia Civil investiga los hechos.