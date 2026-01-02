Archivo - Efectivos de SUMMA112 - SUMMA112 - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha atendido durante la noche de este jueves a dos hombres heridos de gravedad por agresión con arma blanca en Parla.

Según ha informado el 112 Comunidad de Madrid, en la calle Torrejón han atendido a un hombre con heridas en espalda y brazo y el otro de ellos se encontraba en la calle Guadarrama herido en abdomen y zona lumbar. Ambos han sido traslados en estado grave al hospital.

En el suceso ha intervenido la Policía Local de Parla y de la investigación se encarga la Policía Nacional.