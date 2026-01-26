Dos hombres y un menor resultan heridos de gravedad en un incendio en su vivienda en Fresno del Torote (Madrid)

1046025.1.260.149.20260126235332 Emergencias 112 Comunidad de Madrid atiende a tres heridos por un incendio - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 18 y 15, han resultado heridos de gravedad en un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar de Fresno del Torote, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los tres afectados, que presentaban quemaduras en caras y manos, han sido atendidos por el SUMMA 112 y trasladados en estado potencialmente graves a la unidad de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe.

Por su parte, tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado extinguir el incendio y evitar que se propagara a la vivienda o casas cercanas.

El fuego se ha iniciado cuando, al manipular un pequeño tanque de combustible, se ha derramado parte del contenido en una estufa cercana.