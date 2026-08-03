Dos hombres sufren quemaduras, uno en el 18% de su cuerpo, tras manipular un soplete en una vivienda de Entrevías

Archivo - Un vehículo del SAMUR aparcado en el exterior de la base de SAMUR-Protección Civil del distrito de Tetuán, a 3 de enero de 2023, en Madrid (España). Durante la visita se ha presentado el nuevo proyecto puesto en marcha para la descontaminación t - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sufrido quemaduras, uno de ellos en el 18% de su cuerpo, tras manipular un soplete en una vivienda de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, ha informado Emergencias Madrid.

Profesionales de Samur-Protección Civil han atendido este lunes poco antes de las 13.30 horas a dos personas con quemaduras tras producirse una deflagración con un soplete en un domicilio de la avenida de Entrevías, 66.

El herido más grave es un hombre de 55 años que presenta quemaduras en aproximadamente el 18% de su cuerpo, sobre todo en brazos y piernas. Ha sido estabilizado y trasladado grave al Hospital de La Paz. El otro hombre herido, de 26 años, ha sufrido quemaduras leves en un brazo y también ha sido trasladado a La Paz.

Hasta el lugar de los hechos han llegado dos dotaciones de Bomberos Madrid, que han revisado el estado del piso y han colaborado con la Policía Municipal.