Dos líneas de la EMT ofrecen un servicio especial para trasladar a personas sin hogar a los centros de acogida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos líneas de autobuses de EMT Madrid ofrecen un servicio especial para trasladar a personas sin hogar a los centros de acogida dentro de la Campaña del Frío, que arrancó en la tarde de este domingo, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Una ruta terminará junto al albergue de Pinar de San José, en el distrito de Latina, y la otra finalizará su recorrido en el de Villa de Vallecas, situado en el polígono industrial. Ambos servicios especiales operarán del 23 de noviembre al próximo 1 de abril. Durante la campaña invernal 2024-2025, ambas rutas transportaron a 50.139 viajeros.

El servicio especial entre la plaza Elíptica y el albergue de Pinar de San José se iniciará en la Vía Lusitana, junto al intercambiador de plaza Elíptica (nodo 19224), y finalizará en el nodo 5780, próximo al albergue. En horario de tarde, las salidas se efectuarán a las 19 y 20 horas. Por la mañana, desde el centro de acogida de Pinar de San José hacia plaza Elíptica, las salidas serán a las 8 y 9 horas.

El segundo servicio especial, entre la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) y el albergue de Villa de Vallecas, comenzará junto a la estación de Atocha (nodo 1166) y finalizará en el centro de acogida (nodo 5037). Las salidas en horario de tarde se realizarán a las 20.30 y 21.25 horas desde Atocha con destino al polígono de Vallecas. En sentido contrario, desde Villa de Vallecas hacia la estación de Atocha, los autobuses saldrán a las 8 y 9.10 horas.