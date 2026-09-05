Dos mujeres heridas, una grave, tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en la A-3

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MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 62 y 59 años, han resultado heridas este sábado, una de ellas de gravedad, después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana en la A-3, a la altura de Perales de Tajuña.

El aviso al 112 se ha recibido en torno a las 12 horas. En el accidente, el kilómetro 40 de la citada vía, no se ha visto implicado ningún otro vehículo, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A su llegada, sanitarios del Summa 112 han atendido y estabilizado a la mujer de 62 años, que presentaba un politraumatismo, por lo que ha sido trasladada en estado grave al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

La segunda ocupante, una mujer de 59 años, ha sufrido contusiones de carácter leve y ha sido evacuada por el Summa 112 al Hospital Universitario del Sureste, en Arganda del Rey.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este accidente.