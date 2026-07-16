Dos nuevos centros de día municipales con 90 plazas abrirán a final de año en la calle Téllez, en Retiro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento abrirá a final de año dos nuevos centros de día en un mismo edificio, con un total de 90 plazas, en la calle Téllez (Retiro), ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Proporcionarán atención social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora a personas mayores de 60 años en situación de dependencia. Ambos recursos se ubicarán en un mismo edificio situado en la calle de Téllez 2, dotados con 90 plazas. La Junta de Gobierno ha aprobado el contrato de gestión, que supone una inversión plurianual de 3,8 millones de euros.

Uno de los centros dedicará sus 45 plazas a la atención de usuarios con deterioro cognitivo, alzhéimer u otras demencias y el otro centro de día asistirá en sus 45 plazas a usuarios con deterioro mixto, tanto cognitivo como físico.

Los dos recursos se suman así a los 65 centros de día municipales con los que cuenta el Consistorio, que tienen como objetivo mejorar el bienestar de personas dependientes, prevenir la pérdida de autonomía y el deterioro funcional y cognitivo y compensar los déficits o necesidades que presenten.

Buscan facilitar que puedan permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible y con la mejor calidad de vida gracias al apoyo profesional que les ofrecen los propios centros de día, la Teleasistencia Avanzada o el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Están operativos en régimen diurno y en ellos se ofrece una atención individualizada y multidisciplinar a los usuarios. En concreto, ponen a su disposición servicio de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y psicología. Todo ello se complementa con servicio de aseo y cuidado personal, con una alimentación saludable a los usuarios, con transporte adaptado del domicilio hasta las instalaciones y con un programa de apoyo a las familias.

La gestión de ambos centros de día corresponde al Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y el contrato autorizado comprende un periodo de ejecución que abarca desde finales de 2026 hasta julio de 2029.

UN MISMO EDIFICIO

Una inversión de 9,2 millones de euros en un edificio de 3.900 m2 Los dos centros de día comparten un mismo edificio que ha sido construido por Obras y Equipamientos mediante una inversión de 9,2 millones de euros, cofinanciados por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Las instalaciones tienen una superficie de 3.983 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva dotación es un jardín terapéutico con elementos dispuestos técnica y estratégicamente para rehabilitar, educar, estimular y desarrollar aspectos físicos, psicológicos y socioemocionales. El equipamiento dispone de salas para terapias, reuniones y descanso, gimnasio, comedor, médico y aula polivalente para realizar actividades, además de aseos vestuarios y otras estancias.

El Ayuntamiento de Madrid cuenta en la actualidad con 65 centros de día en la ciudad, que están dotados con cerca de 3.800 plazas. A estas se suman otras 955 en centros privados que también financia el Gobierno municipal.

De esta forma, la oferta total de plazas en este momento supera las 4.700. Además,el Consistorio pondrá en marcha, próximamente, otros dos nuevos centros de día construidos en los edificios multifuncionales de las calles de Fúcar (Centro) y Francisco Remiro (Salamanca).