Dos peatones heridos al derrumbarse un muro de 20 metros cuadrados de un chalet en Getafe

Dos peatones heridos al derrumbarse un muro de 20 metros cuadrados de una vivienda de Getafe - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas la mañana de este martes al derrumbarse el muro de un chalet en Getafe, de unos 20 metros cuadrados, y caer sobre ellos cuando paseaban por la zona.

Los hechos han ocurrido sobre las 9.22 horas en un chalet ubicado en el número 63 de la calle Egeo de Getafe, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, un muro de vallado de la vivienda unifamiliar, de unos 20 metros cuadrados y construido con medio pie de ladrillo, se ha derrumbado y ha alcanzado a dos personas que se encontraban en la vía pública y que han resultado heridas.

Se trata de una mujer de 41 años que ha sufrido una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y policontusiones. Tras ser atendida en el lugar, ha sido trasladada al Hospital de Getafe, donde ha quedado ingresada con pronóstico potencialmente grave.

También ha resultado herido un hombre de 45 años, que presentaba traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. En su caso, ha sido evacuado por el Summa 112 al Hospital 12 de Octubre.

Al lugar han acudido efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han rescatado a las dos personas que habían quedado atrapadas con los cascotes y han realizado labores de aseguramiento de la zona.

Agentes de la Policía Municipal también se han personado en el lugar y se han hecho cargo de las investigaciones para tratar de determinar lo sucedido.